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El emotivo rescate de un perro en Sama: bomberos y Policía Local salvan al animal, atrapado "durante días" en el cauce del río Triana

Los vecinos avisaron por los ruidos que hacía el animal

Los bomberos, sacando al perro del cauce del río Triana.

Los bomberos, sacando al perro del cauce del río Triana. / Cedida a LNE

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Langreo

Emotivo rescate en Sama (Langreo). Bomberos y Policía Local colaboraron para poder sacar del río Triana, encauzado a su paso por el casco urbano, a un perro que según los vecinos podría llevar "días atrapado".

El dispositivo tuvo lugar en la tarde del miércoles. Los vecinos llevaban unos días escuchando, a ratos, los lamentos de un animal en la zona del río Triana. Se trata de un río encauzado, delimitado por muros, que baja con poca agua pero que cuenta con una densa vegetación.

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Agentes de la Policía Local localizaron al animal, y dieron parte a los bomberos. Dos de ellos se adentraron en el cauce, escalera en mano, y recogieron y liberaron al animal, un perro joven, del tamaño de un pastor alemán, que estaba visiblemente asustado por la situación.

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