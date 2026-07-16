Gastronomía, cultura y turismo, los ejes del stand de Mieres en la próxima Feria Internacional de Muestas

El Ayuntamiento de Mieres ya tiene lista su participación en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que se celebrará entre el 1 y el 16 de agosto en Gijón. Mieres volverá a contar con stand propio, "ubicado en el mismo espacio que el pasado año", un escaparate para mostrar "todo lo que Mieres tiene para ofrecer a vecinos, vecinas y visitantes". Los ejes del stand serán el "patrimonio, la naturaleza, la gastronomía, y la innovación".

La concejala de Comercio y Ferias, Beatriz Flórez, subrayó que Mieres es "un concejo que mira al futuro y que llega a esta importante y emblemática cita del verano asturiano con una amplia programación de actividades", con el objetivo de "dar a conocer nuestros recursos turísticos".

De esta forma, el primer día de la feria, el 1 de agosto, será el Día de Mieres en la FIDMA, con la tradicional gala de "Mierenses en el Mundo". Para esa jornada el Ayuntamiento pone transporte gratuito con 9 autobuses, que se completaron en un par de días tras la apertura de inscripciones, para que los vecinos y vecinas disfruten del día en la feria gijonesa.

Actividades

Las actividades irán más allá. No faltarán talleres infantiles (el día 4 de agosto), una jornada de la asociación Asturcentral sobre "gastronomía y turismo en nuestro concejo" (5 de agosto), un día dedicado al Eclipse total de sol del 12 de agosto y a Mieres como ubicación de lujo para disfrutarlo (7 de agosto) o una cita para dar a conocer el Valle de Turón (11 de agosto), en la que "se profundizará en proyectos como la conversión del Pozo Santa Bárbara en un centro de experiencias artísticas, o la puesta en valor de todo el patrimonio del valle, sin olvidar las jornadas gastronómicas del Pote o sus fiestas".

Desde la concejalía de Comercio y Ferias "ya se tiene, por tanto, todo listo para que Mieres vuelva a estar un año más, en este escaparate turístico con un stand por el que los últimos años han pasado miles de personas interesadas en conocer toda la oferta turística, cultural, social, deportiva, de patrimonio y de ocio del concejo".

"Mierenses en el Mundo"

Este año, el jurado del premio decidió conceder el galardón Mierense en el Mundo a Iván González, conocido artísticamente como Chapo González, músico, mezclador, productor musical y creador audiovisual natural de Mieres. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con artistas de primer nivel como "MClan", Joaquín Sabina, Tarque, Amaral, Leiva, Paul Collins o Alejo Stivel. El premio Mierense en el Mundo a la Solidaridad recayó en Miguel Ángel Mansilla Rodríguez, pedagogo, investigador y profesor. Además, se otorgó una distinción honorífica póstuma a Laudelino Rodríguez García, “Tito”, fallecido el pasado año. Fue fundador y presidente de los galardones Mierense del Año.