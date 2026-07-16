El gobierno de Mieres apoya a los vecinos afectados por un narcopiso en la avenida de Sama: "No puede haber impunidad para quien vende muerte"
El Ejecutivo local de Mieres se compromete a trabajar con la policía pero recalca que el concejo es un lugar "seguro y tranquilo"
"No puede haber impunidad con quien vende muerte". Son las palabras del gobierno de Mieres tras la protesta improvisada, este jueves, de varios vecinos que llevan años luchando contra un narco piso en el número 1 de la avenida de Sama. Desde el consistorio quieren "mostrarles su apoyo", pero recalcan que lo que ocurre en ese bloque es "un hecho aislado" y que Mieres es uno de los municipios "más seguros de Asturias".
"Detrás de los narcopisos hay traficantes de la muerte que tienen que sentir todo el peso de la ley", enfatizan desde el Ejecutivo local y explican que trabajan "en coordinación" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "reforzar el control y el seguimiento" porque "tiene que haber una repuesta y los vecinos tienen que comprobar que las administraciones estamos para protegerlos".
La de este jueves fue una protesta improvisada en la que una decena de vecinos cortaron, durante varios minutos, la carretera con pancartas reivindicativas. Llevan 3 años tratando de acabar con "un tormento". Robos, drogas, golpes... El vandalismo parece haberse apoderado del barrio. "Por las noches vienen por aquí, roban o intentan robar a la gente, a algunos los amenazan", explica Jose Antonio Pérez, portavoz de los doce vecinos afectados.
Los residentes reconocen la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pérez asegura que "en cuanto llamas a la Policía Nacional, responden. Vienen con las sirenas, entran, hacen su trabajo. Y ese día se puede estar tranquilo, pero luego, se vuelve otra vez a lo mismo. Esta gente no se amedrenta ante las autoridades".
Una situación que el Ayuntamiento está "trabajando para resolver" mientras insisten en que Mieres es un lugar "seguro y tranquilo". El próximo martes 21 de julio, tienen previsto realizar otra concentración con el apoyo de más asociaciones vecinales.
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