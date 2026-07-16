Los jóvenes se suman a "Asturies sobre Ruedes" para concienciar sobre el uso de la bicicleta

El Colegio de Licenciados en Educación Física (COLEF) organizó un año más "Asturies sobre Ruedes – Encuentru BICICOLEF Asturies", una propuesta educativa dirigida a jóvenes de entre 13 y 17 años que pretende fomentar la movilidad activa, la educación vial y el conocimiento del patrimonio cultural, industrial y natural de la Cuenca Minera a través de la bicicleta.

Durante tres jornadas, las personas participantes recorrieron diferentes municipios de la Cuenca Minera combinando actividad física, educación vial, movilidad sostenible y visitas a algunos de los principales recursos patrimoniales de la zona.

La actividad comenzó el 14 de julio en Pola de Lena, donde se presentó de forma institucional el proyecto en el Ayuntamiento de Lena. Un acto en el que participó el alcalde de Lena, Juan Ponte, director general de Agenda 2030 del Principado de Asturias, y representantes de COLEF Asturias.

Los participantes en la presentación de la actividad, en Pola de Lena / Cedida a LNE

Ayer, la iniciativa se trasladó a Laviana, donde se celebró un encuentro con niños y niñas participantes en el Campamento Urbano de Laviana. A las 12.00 horas, se presentó institucionalmente en el Ayuntamiento de Laviana, en la que se dieron a conocer los nuevos aparcabicis instalados en el municipio y se pondrán a disposición de los niños y niñas de Laviana las bicicletas de BICICOLEF para favorecer recorridos seguros por la localidad. Esta jornada contó con la colaboración del Ayuntamiento de Laviana, a través de la Concejalía de Deportes y de Servicios Sociales.

Agenda

Durante estos tres días, los participantes recorrieron en bicicleta vías verdes y corredores ciclistas, visitaron espacios patrimoniales como la iglesia prerrománica de Santa Cristina de Lena, el Museo de la Minería y de la Industria (MUMI) o el Pozo Sotón, además de realizar actividades de educación vial, técnicas ciclistas, pumptrack y encuentros con jóvenes de los municipios participantes.

El programa está organizado por COLEF Asturias dentro del proyecto BICICOLEF Asturies, iniciativa que promueve la movilidad activa como herramienta educativa y de mejora de la salud, fomentando el uso cotidiano de la bicicleta desde el ámbito escolar.

Con esta propuesta, COLEF Asturias busca dar continuidad al trabajo desarrollado durante el curso en numerosos centros educativos asturianos, trasladando ahora esa experiencia al periodo estival mediante una actividad que combina deporte, educación, convivencia y descubrimiento del territorio.