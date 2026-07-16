Mieres dejó el 60% del dinero para colegios sin gastar, denuncia el PSOE local

El grupo municipal del PSOE en Mieres ha denunciado que el gobierno local (IU) "dejó sin gastar el 60% de los fondos destinados al mantenimiento de los centros educativos del concejo".

Jorge Expósito, portavoz socialista en el Ayuntamiento, mostró su "profunda indignación" por esta circunstancia, "tras analizar las cifras oficiales del cierre del último ejercicio". Tal y como explica el edil, "según emana directamente de la contabilidad cerrada de la ejecución de los presupuestos del año 2025, el equipo de gobierno dejó sin gastar aproximadamente 150.000 euros de la partida de 250.000 euros que estaba presupuestada para la conservación de los centros educativos del concejo".

Para los socialistas, las cifras oficiales no dejan lugar a la interpretación: "IU ha mantenido en el banco el 60% de los fondos de 2025 mientras las deficiencias en las aulas continuaban agravándose". Desde el PSOE recalcan que el mantenimiento de los centros de educación Infantil y Primaria "no es una opción política voluntaria, sino un mandato" legal. "Los inmuebles de los colegios son de estricta titularidad municipal", subrayan desde el grupo socialista. "Es competencia y responsabilidad directa de este Ayuntamiento garantizar que las infraestructuras estén en condiciones óptimas y seguras. IU no puede desentenderse de lo que es suyo", añadió Expósito.

"Dejadez"

El PSOE califica lo ocurrido como "dejadez administrativa". Algo que "resulta aún más flagrante si se contrasta con la realidad social del municipio. Las alarmas y las protestas de las comunidades escolares han sido continuas en los medios de comunicación, destacando de forma alarmante el caso del colegio público Santa Eulalia de Ujo, cuyas familias y profesorado se han visto obligados a denunciar públicamente el deterioro de sus instalaciones". También "el sistema de climatización de las aulas y zonas de juego" de la Escuela Infantil "Les Xanes", mientras "el dinero se acumulaba en las cuentas municipales de forma incomprensible".

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"Es un insulto a la comunidad educativa y de todo el concejo que, con los colegios sufriendo carencias diarias, los datos demuestren que el dinero estaba disponible, pero IU prefirió dejarlo en el cajón por su incapacidad de gestión", denuncian los socialistas. "IU no puede seguir abanderando los servicios públicos de palabra, mientras la contabilidad oficial de 2025 demuestra que da la espalda a los colegios de Mieres en los hechos", concluye Jorge Expósito.