El Partido Popular de Aller denuncia el retraso en las obras del ascensor urbano de Moreda y la falta de seguridad: "Es imprescindible acabarla"

Las obras del ascensor urbano programado en Moreda para unir dos de las principales arterias, la Avenida de la Constitución y la calle de la Estación, "llevan 15 días de retraso". Así lo ha denunciado el Partido Popular de Aller que este miércoles le pidió explicaciones al equipo de gobierno local. "La obra debería haber estado terminada el 30 de junio", explican los populares al tiempo que exigen que se "garanticen las medidas de seguridad para la ciudadanía que transita la zona".

"La obra no tiene cartelería que indique quién la ejecuta, el plazo, ni el presupuesto, como debería de estar mostrado públicamente", denuncia el concejal popular Héctor Teijeiro. Además, subraya que "tampoco hay señalización en materia de Prevención de Riesgos Laborales que explique las normas de acceso a la obra", lo que, a su entender, hace indicar que "la empresa ha abandonado la obra por algún motivo que no nos quieren trasladar".

Además del ascensor, la obra tenía programada unas escaleras paralelas que ya están abiertas. Desde el Partido Popular de Aller trasladan que los peldaños muestran "una pequeña grieta", lo que su juicio puede ser que "no estuviera bien estabilizado el cimiento y pudiera pisar el terreno, ya que son todas las grietas hacia el mismo lado de la escalera".

Noticias relacionadas

Desde la formación azul consideran "imprescindible" finalizar la obra con todas las garantías para que la inversión, que fue 224.235 euros (sin IVA), "para un futuro próximo".