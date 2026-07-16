Los vecinos de Mieres, en lucha contra un narcopiso: "Llevamos tres años viviendo con miedo, con amenazas de muerte"

Tres años llevan los vecinos del portal número 1 de la avenida de Sama, en Mieres, "malviviendo" por culpa de un "narcopiso". "Entran, salen, se drogan dentro, rompen el mobiliario, amenazan de muerte", recalcan los vecinos, que este jueves protagonizaron una protesta improvisada en la que cortaron durante unos minutos la calle. Tienen previsto, ya con más organización, y con el apoyo de asociaciones vecinales de Mieres, realizar otra protesta este próximo martes 21 de julio.

Jose Antonio Pérez es el portavoz de los vecinos afectados. En el portal del narcopiso, explica, hay 12 viviendas. Una es el piso donde "se vende droga y se consume", preferentemente por las noches, pero también a otras horas. Otro piso está vacío y "se hicieron con él, lo okuparon", pero finalmente los vecinos pudieron "tapiarlo con ladrillos".

El problema no afecta solo a los residentes en el portal número 1, es una cuestión "de todo el barrio". "Por las noches vienen por aquí, roban o intentan robar a la gente, a algunos los amenazan". Es el caso de una vecina, a la que hace pocos días, por enfrentarse a ellos, "la amenazaron de muerte". A otra intentaron robarle un collar, también intimidando. "Han convertido la vida en esta zona en un infierno", recalca Pérez.

Vecinos protestando contra el narcopiso. / Cedida a LNE

Las denuncias contra la actividad en el narcopiso son "múltiples". Reconocen los vecinos que "en cuanto llamas a la Policía Nacional, responden. Vienen con las sirenas, entran, hacen su trabajo. Y ese día se puede estar tranquilo, pero luego, se vuelve otra vez a lo mismo. Esta gente no se amedrenta ante las autoridades", subrayaba el portavoz de los vecinos.

Ante esta situación, el colectivo, "harto de pelear", hace un llamamiento "a las administraciones y las autoridades" para que se solucione el problema, y se acabe con la venta de droga y su consumo en el barrio.

Otro caso

El caso de la avenida de Sama recuerda al de otro "narcopiso" de Mieres, en la urbanización de Buenavista, en pleno centro de la ciudad. Aquel punto de venta y consumo tuvo en vilo durante muchos meses a sus vecinos, también aterrorizados por "amenazas, intentos de agresión, patadas a las puertas".

En el portal de la avenida de Sama, por ejemplo, "día sí y día también" hay que sustituir los interruptores de la luz, los pomos de las puertas, la puerta exterior. Patadas, gritos, amenazas, "son lo habitual". "No estamos dispuestos a seguir aguantando esto", añadió el portavoz vecinal, "vamos a seguir protestando hasta que se nos haga caso. Ya llevamos tres años de esta forma, no es justo para nadie en este barrio. Hasta a los negocios está afectando", concluyó Pérez.