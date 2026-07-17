La Coordinadora de ONGD de Asturias denuncia retrasos en subvenciones de Langreo: "El hambre no entiende de calendarios fiscales"

La Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (CODOPA) ha alertado este viernes sobre la "difícil situación" que atraviesa la cooperación internacional en el Ayuntamiento de Langreo, marcada por "retrasos en el pago de subvenciones y la ausencia de nuevas convocatorias de ayudas".

La entidad expresa su preocupación por "el incumplimiento" de compromisos municipales, al señalar que las subvenciones correspondientes a ejercicios anteriores "siguen sin abonarse" y que, además, no se han publicado las convocatorias previstas para 2025 y 2026. Esta situación, advierte, está generando incertidumbre entre las organizaciones que desarrollan proyectos financiados con fondos públicos.

CODOPA recuerda que el municipio lleva ya un año sin convocar ayudas para cooperación internacional. Según explica, en el último Consejo Local se informó de que la convocatoria de 2025, que no pudo publicarse el año pasado, "se tramitaría a comienzos de 2026 y que posteriormente saldría la del presente ejercicio". Sin embargo, "ninguna de estas promesas se ha materializado hasta la fecha".

La organización rechaza que estos retrasos se deban a dificultades administrativas. "Las crisis humanitarias, el hambre o la persecución de activistas no entienden de calendarios fiscales ni de demoras burocráticas", subrayan, e inciden en el impacto que esta situación tiene sobre los proyectos y las entidades que los ejecutan.

Reunión

A la espera "de una reunión solicitada hace meses" con el alcalde de Langreo, CODOPA confía en que el encuentro previsto en el marco de la Comisión Permanente del Consejo Local, fijado para el próximo 20 de julio, permita "concretar un calendario de pagos" de las cantidades adeudadas y establecer fechas para la publicación de las convocatorias.

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En caso de no producirse avances, la coordinadora advierte de que se planteará "mover ficha" y adoptar las medidas que considere oportunas para defender los intereses de las organizaciones afectadas.