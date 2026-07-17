El Entrego ya está en fiestas tras el "pintoresco" pregón del artista César Miranda Torre

El Entrego ya disfruta de las Fiestas de La Laguna, Organizadas por AFLEN, la Asociación de L’Entregu. Comenzaron la tarde de este viernes 17 de julio con el pregón. El protagonista fue César Miranda Torre, exprofesor del IES Virgen de Covadonga y artista plástico, que subió el telón oficialmente del programa festivo en el teatro municipal, en un acto que también contó con la actuación del Coro "San Andrés".

El del pregón fue un acto especial. Tras pronunciar unas emotivas palabras, Miranda Torre hizo lo que mejor se le da: hacer arte. Acompañado por su nieta Deva, en unos minutos elaboró un cuadro, un regalo para todo el pueblo de El Entrego

Por la noche, está previsto que "Danky Macroshow" se erija el principal animador de la fiesta durante la primera verbena.

El Coro "San Andrés", durante el pregón. / Cedida a LNE

Sábado

El sábado 18 se abrirá con el mercáu artesanal, activo entre las 12.00 y las 21.00 horas. A las 16.00 comenzará el XX Alcuentru Nacional de Modelismu Naval y Radiocontrol del Nalón, que se alargará hasta las 21.00 horas. A las 19.30 se hará oficial el cambio de nombre del teatro municipal, que pasará a llevar el nombre de "Nuberu". El mítico dúo entreguino (Chus Pedro y Manolo Peñayos) ofrecerá a continuación un concierto. A medianoche habrá concierto de Los Berrones y Diazz DJ se encargará de contribuir a generar el mejor ambiente festivo durante la segunda gran verbena.

Domingo

Las actividades del domingo empezarán a las 11.00 horas, cuando comenzará una exposición, exhibición y navegación de embarcaciones de radiocontrol y estático. Media hora después, en el Parque de La Laguna, habrá una concentración de motos. Por la tarde, una carrera de cintas a caballo ocupará el parque Inglés desde las 17.00 horas. Antes, a las 16.00, comenzará el reparto del bollu, la botella de vino y el revoltijo en la carpa, hasta las 21.00 horas. En la misma carpa se instalará una pantalla gigante en la que se podrá ver la final del Mundial que disputará España contra Argentina.

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Lunes

El lunes será el día en que finalicen las actividades. Desde las 18.00 horas, uno de los momentos más destacados del día será la jira, que ocupará los distintos chigres del pueblo. A las 19.30, fiesta de la espuma en el Parque de La Laguna. Por la noche, a las 23.45 horas, comenzará un gran espectáculo de fuegos artificiales en el parque Inglés, antes de que la verbena final la despidan Grupo Beatriz y DJ Dantuu, quienes pondrán el broche de oro a las celebraciones.