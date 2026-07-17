El gobierno de Mieres replica al PSOE por críticas al presupuesto de Educación: "Todo lo que hacemos es insuficiente"
El ejecutivo local asegura que, a pesar de las críticas, se esfuerza en mejorar y está trabajando en nuevas ofertas formativas
"Nos preocupa que el PSOE opte por seguir el camino del PP y su discurso catastrofista". Son las palabras del gobierno de Mieres (IU) tras las críticas del PSOE denunciando que la Concejalía de Educación dejó buena parte del presupuesto de 2025 sin ejecutar. El gobierno local lo cifra en "un 5%". "Asumimos la crítica, pero nos parece desproporcionada", dicen desde el Consistorio al tiempo que aseguran que hacen "un esfuerzo tiránico en Educación". Los socialistas aseguraban por su parte que no se había usado el 60% del dinero destinado a mantenimiento de centros educativos.
"El PSOE se olvida que en la anterior legislatura el gobierno de Mieres movilizó más de 1,4 millones de euros para hacer inversiones muy importantes en tres centros educativos", señalan desde el Ayuntamiento y explican que cada año destinan "más de 1,2 millones de euros para pagar el suministro eléctrico, calefacción y limpieza de los colegios".
"Hemos hecho un esfuerzo importante para conseguir que todos los colegios del municipio tengan comedor escolar aumentando el presupuesto en más del 50% en los últimos años, somos uno de los Ayuntamientos que más recursos moviliza para financiar becas escolares", se enorgullecen aunque aseguran que el ejecutivo local "no quiere autocomplacencias", confesando que "hay cosas que debemos mejorar".
Por otro lado, el Consistorio recuerda que Mieres ha aumentado la oferta de ciclos formativos y que "sigue trabajando" para ser el primer municipio del norte de España en ofrecer el Ciclo Formativo Superior de Emergencias.
"Y mientras desplegamos esta actividad en Educación, el resto del gobierno también trabaja y está desarrollando un importante programa de inversiones en todo el municipio", critican desde IU.
"Por supuesto que nos gustaría hacer más", reconocen, pero lamentan que "la administración tiene los medios humanos y materiales que tiene". "El Ayuntamiento está trabajando sin descanso para materializar millones de euros en inversión y mejorar la calidad de vida de los vecinos", concluye el gobierno mierense.
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