El grupo municipal del PP reclama un plan para atajar "los malos olores" de los contenedores en Mieres

El grupo municipal del PP en Mieres presentará en el próximo Pleno "una batería de exigencias inaplazables", entre ellas, un plan de limpieza para los contenedores de basura del concejo, para "atajar los malos olores". También se reclamará que el Ayuntamiento actúe "de forma subsidiaria" con el desbroce de carreteras autonómicas. "No puede escudarse en la burocracia", subraya la concejala Piedad Martínez.

Desde el PP se afirma que "la situación higiénica en los puntos de recogida de residuos ha alcanzado niveles críticos". Según el grupo municipal, "vecinos de diferentes zonas del concejo han trasladado su malestar por los olores insoportables que desprenden los contenedores de basura, una situación que se agrava exponencialmente durante las horas centrales del día debido a la falta de previsión municipal".

Para el PP, "el programa de lavado que tiene establecido el ayuntamiento es un fracaso ante la realidad climática que vivimos. No se puede gestionar el Mieres de 2026 con recetas del siglo pasado", manifiesta Piedad Martínez, que considera "especialmente grave es el estado de los contenedores destinados a los residuos orgánicos" (el contenedor marrón). La edil denuncia "una deficiencia técnica y de gestión flagrante": a pesar de que estos depósitos "deberían contar con un sistema de apertura estanca mediante cerradura electrónica o llave para controlar las emisiones y el acceso, la inmensa mayoría se encuentran actualmente sin cerradura".

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«Al no ser una apertura estanca, y con este calor asfixiante, los residuos orgánicos se están cociendo literalmente dentro de los contenedores, convirtiendo nuestras calles en un foco insalubre de pestilencia y proliferación de insectos. Ante circunstancias excepcionales, se esperan respuestas excepcionales, no un equipo de gobierno impasible que parece estar esperando a que llueva para que el agua le haga el trabajo de mitigación de olores», afirma Martínez. El PP exigirá "que el dinero recaudado a través de los impuestos de los mierenses se destine a activar partidas de emergencia para intensificar los turnos e itinerarios de desinfección y lavado".