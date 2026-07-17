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La nueva estación de Sama sigue sin ascensor y sin baños, un año después de inaugurarse tras el soterramiento

Los usuarios denuncian las carencias de la parada de Los Llerones en Langreo, "es un desastre"

Un usuario entra a la estación de Sama, con el ascensor a la izquierda, fuera de servicio.

Un usuario entra a la estación de Sama, con el ascensor a la izquierda, fuera de servicio. / L. M. D.

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Langreo

Algo más de un año (desde junio) lleva en funcionamiento la nueva estación de tren de Sama-Los Llerones, que da servicio a la línea Laviana-Gijón. Un equipamiento se abrió con motivo del final de las obras del soterramiento, una vez los trenes empezaron a circular por el túnel que pasa bajo Langreo. Desde entonces, denuncian los usuarios, ni el ascensor, ni los baños de la estación han funcionado.

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El ascensor lleva "fuera de servicio" desde el primer día. Es una denuncia de la Plataforma por el Soterramiento de Langreo. "No funciona el ascensor, en ningún momento lo ha hecho", subrayó Xuacu de Hoyos. Esto supone que la estación tiene problemas de "accesibilidad" para las personas mayores, que como alternativa, tienen que utilizar una larga rampa o unas "escaleras muy empinadas".

El ascensor, fuera de servicio, en la primera planta de la estación.

El ascensor, fuera de servicio, en la primera planta de la estación. / L. M. D.

En la misma estación, además, los baños están fuera de servicio, "también desde siempre". Están las puertas, pero cerradas, tanto en el andén en dirección Gijón como el que lleva a Laviana. "Es un desastre", recalcaron desde la Plataforma, que ve "incomprensible" que una estación nueva "tenga estas carencias". "No sabemos por qué no se ha arreglado esta situación", recalcan los usuarios del tren.

La nueva estación de La Felguera, por su parte, también tuvo problemas iniciales, como la carencia de un paso de cebra, algo que se acabó solucionando. También hubo fallos que provocaban que con lluvia entrase el agua en la estación, algo que también se ha subsanado.

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Mientras, las obras de urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento -la razón de ser de más de tres lustros de obras- sigue adelante, con el objetivo de "coser" Valnalón al centro de La Felguera, y crear un nuevo y amplio bulevar.

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