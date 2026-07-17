De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente: el plan de empleo de Mieres mejora ocho emblemáticos pasos en el concejo

De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. El Plan de Empleo de Mieres está ejecutando un plan de obras y acciones en todo el municipio para "garantizar el mantenimiento y conservación del patrimonio y espacios públicos". Este año el programa ha concentrado sus esfuerzos en un plan "de recuperación de los puentes del municipio.

El concejal de empleo de Mieres, Miguel Martín, hace balance de un programa en el que “ya están finalizadas las obras en Figaredo, Cabojal, La Cuadriella, Rioturbio y el cementerio de Mieres". Además, están a punto de finalizar los trabajos "en El Batán y Sovilla, y en estos momentos se están desarrollando trabajos también en Agualestro. En total, vamos a mejorar 8 puentes”.

Además, más allá del Plan de Empleo, los trabajadores municipales están llevando a cabo otras actuaciones de reparación y conservación "en Rozadas de Bazuelo, Ujo y Turón".

Otra de las líneas de trabajo que han desarrollado en los últimos meses, explicaron desde el gobierno local, "ha permitido actuar sobre casi 800 farolas y puntos de luz del municipio", especialmente en los núcleos de Figaredo, San Pedro, Santa Cruz, Bustiello, Mieres, las sendas de Rioturbio, Bustiello, paseo fluvial y el polígono de Gonzalín.

Oportunidades

El edil de Empleo recalca que “gracias a los planes de empleo logramos dar una oportunidad laboral a personas que llevan sin trabajo mucho tiempo. Al mismo tiempo, el municipio también gana porque estas personas contribuyen a mejorar nuestras infraestructuras y patrimonio público, mejorando la calidad de vida de todas las personas que vivimos en el concejo”.

“El Ayuntamiento", añade Miguel Martín, "promueve empleo en categorías como peones y oficiales de albañilería, carpintería o pintura, pero también en puestos de cualificación como ingenieros". Algo que se hace a través de "contratos formativos". Con ellos, "el gobierno local busca también ofrecer una primera oportunidad laboral a personas del concejo que han finalizado sus estudios de FP o Universidad», concluye Miguel Martín.

Balance

El año pasado, el Plan de Empleo permitió llevar a cabo actuaciones de mejora la red de caminos y sendas, para "optimizar la seguridad y la accesibilidad de estos recursos públicos". También realizaron actuaciones de conservación y mantenimiento en siete cementerios, ejecutando labores de limpieza, acondicionamiento general, lijado y pintura.

"En lo que llevamos de legislatura", destacaron desde el gobierno local, "el Ayuntamiento ha contratado a 150 personas a través de planes de empleo".