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TALLERES DEL CONDE

Reabren hoy los Talleres del Conde

El equipamiento cultural se inaugurará con un encuentro abierto al público n A partir de las 19.00 horas llegarán los conciertos

Los Talleres del Conde en La Felguera

Los Talleres del Conde en La Felguera / LNE

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A.A.

Langreo

La inauguración de Talleres del Conde, antes de que se llene de actuaciones musicales, talleres y actividades para todos, tendrá lugar hoy con un encuentro abierto al público a partir de las 18.35 horas. Antes, a las 18.00, el equipamiento cultural ya habrá abierto sus puertas para que toda la ciudadanía pueda visitarlo. En el recinto se reunirán algunas de las voces más relevantes del ámbito de la cultura, la creación y la gestión cultural en Asturias para reflexionar, de una forma cercana, sobre el sentido y la vocación del nuevo equipamiento cultural de Langreo. También estará disponible una exposición de trabajos agrupada en Maceas, la Muestra de Arte Contemporáneo Escolar de Asturias.

"Talleres del Conde: por qué, y para qué" será el título de este encuentro, que estará moderado por el comisario de la Fábrica Cultural, Aarón Zapico. Junto a él estará Marina Casero, concejala de Juventud y Hacienda del Ayuntamiento de Langreo, quien abordará el papel que desempeña este nuevo equipamiento dentro de la estrategia municipal para situar la cultura como un eje de desarrollo, participación y dinamización del concejo.

Girls on the Front en un concierto

Girls on the Front en un concierto / Cedidas a LNE

Además, tomarán parte destacadas profesionales del ámbito cultural como Paula Leu, historiadora del arte, investigadora y comisaria especializada en patrimonio industrial y procesos de transformación territorial; Aitana Castaño, periodista y escritora que ha contribuido a construir el relato contemporáneo de las cuencas mineras asturianas; y Zoe López Mediero, codirectora artística de la candidatura Oviedo 2031, Capital Europea de la Cultura, vinculada a proyectos que entienden la cultura como una herramienta de cohesión y desarrollo.

Todas ellas aportarán perspectivas complementarias sobre el papel de la cultura en la construcción de nuevas oportunidades para territorios como Langreo y sobre el potencial de Talleres del Conde como espacio de creación, encuentro y transformación.

Marisa Valle Roso en un concierto

Marisa Valle Roso en un concierto / Cedidas a LNE

Actuaciones musicales

Cuando finalice el coloquio, dará comienzo el resto de las actividades que están programadas para hoy, así como para todo el fin de semana. A las 19.00 horas, Phoenix Cvlt ofrecerá el primer concierto. Le seguirá Cassettres, a las 20.30 horas, y Marisa Valle Roso, a las 22.00 horas.

El día de mañana subirá el telón con la apertura del Pozu Creativu, a mediodía. A las 13.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de actividades infantiles. A continuación, La Viuda de Angelín protagonizará una sesión vermú, "Los Talleres". Los conciertos se reanudarán a las 19.00 horas, con Souls in Pain. A las 20.00 será turno de Regodones. Malvis cogerá el testigo a las 21.00 horas. El siguiente concierto será el de Girls to the Front, a las 22.00 horas, antes de que Johhnny Penicilina y Los Frixuelos Eléctricos sean los últimos en actuar, alrededor de las 23.30 horas.

El domingo se podrá seguir la final del Mundial en una pantalla gigante

Hugo Suárez y su horno portátil de Curuxera, uno de los &quot;foodtrucks&quot;

Hugo Suárez y su horno portátil de Curuxera, uno de los "foodtrucks" / Cedidas a LNE

El domingo, quienes lo deseen podrán disfrutar de la final del Mundial que se disputará entre España y Argentina, pues el Ayuntamiento de Langreo instalará una pantalla gigante en el equipamiento para toda la ciudadanía pueda ver el desenlace de la Copa del Mundo.

Además de la oferta musical del primer día de los Talleres del Conde, la inauguración también va a saber bien. Mientras duren los conciertos y las actividades, todos los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección de "foodtrucks" con propuestas para todos los gustos.

El proyecto de rehabilitación de los Talleres del Conde ha estado cofinanciado por el Principado de Asturias y el Instituto para la Transición Justa (ITJ), dentro del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras.

Aarón Zapico

Aarón Zapico / LNE

Creo mucho en el proyecto: los Talleres del Conde pueden ser un motor que nos ayude a saber que vivimos en un sitio privilegiado; son un símbolo de nuestro resurgimiento

Aarón Zapico

— Comisario de los Talleres del Conde

Marisa Casero

Marisa Casero / LNE

Para nosotros es un honor poder inaugurar este espacio y dotarlo de un contenido profundamente cultural que atraiga a la ciudadanía de Langreo

Marisa Casero

— Concejala de Juventud y Hacienda del Ayto. de Langreo

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