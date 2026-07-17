Salud actuará en el centro de salud de La Pola para atajar el ruido que molesta a los vecinos

El Principado actuará en el centro de salud de La Pola para solucionar los problemas de ruido a partir del próximo mes de septiembre. Así se lo ha comunicado la Consejería de Salud al Ayuntamiento de Lena, que hace unas semanas había solicitado formalmente un requerimiento para la adopción de "medidas urgentes" tras detectar que los niveles de ruido del nuevo equipamiento (inaugurado a finales de marzo) superaban los límites permitidos por la normativa vigente.

La intervención se llevará a cabo mediante un plan estructurado en tres fases, cuyo objetivo es corregir los fallos detectados en las instalaciones de climatización y ventilación. Según las conclusiones de un estudio acústico encargado por el propio Consistorio el pasado mes de junio, estos sistemas emitían niveles sonoros por encima de lo establecido legalmente, especialmente durante el funcionamiento nocturno.

Los ruidos han generado malestar entre los vecinos de la zona, que llevaban más de 20 años reclamando la construcción de un nuevo centro de salud. La puesta en marcha del equipamiento, lejos de cerrar una larga etapa de demandas, ha traído consigo este nuevo problema que afecta a los residentes más próximos al centro.

La primera fase del plan, según detalla la Consejería de Salud, consistirá en la "implantación de un sistema de control centralizado de las instalaciones". Este sistema permitirá programar y regular de manera automática los horarios de funcionamiento, así como ajustar las velocidades y caudales de los recuperadores de ventilación y de las bombas de calor, con el objetivo de minimizar el impacto acústico.

En caso de que esta primera actuación no resulte suficiente, se procederá a una segunda fase que contempla la instalación de silenciadores acústicos en las vías de expulsión e impulsión de aire de los recuperadores de calor. Estos dispositivos están diseñados específicamente para reducir el ruido generado por el flujo de aire en sistemas de ventilación.

Como última alternativa, el plan prevé una tercera fase basada en la colocación de barreras de apantallamiento acústico. Desde Salud explican que tras la ejecución de cada una de las fases, los técnicos realizarán revisiones para comprobar la efectividad de las medidas adoptadas y verificar si se ha logrado una reducción significativa de los niveles de ruido.

Intervención inicial

De forma previa al inicio de las obras definitivas, los técnicos de la Consejería ya han llevado a cabo una actuación inicial consistente en la modificación de uno de los recuperadores de calor. Durante las mediciones realizadas en la madrugada del 22 al 23 de junio, este equipo estaba funcionando a un nivel máximo de potencia, lo que contribuyó a los elevados niveles de ruido detectados. La intervención ha permitido ajustar su funcionamiento como primer paso para minimizar el impacto acústico.

Este conjunto de actuaciones busca dar respuesta a las demandas vecinales y garantizar que el centro de salud pueda desarrollar su actividad con normalidad y sin generar molestias en su entorno.