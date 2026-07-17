Los Talleres del Conde renacen en Langreo como "fábrica cultural" tras cuatro décadas: "No pensé que lo fuese a ver abierto"

Langreo volvió este viernes a reconciliarse con una parte esencial de su pasado industrial. "Un día se rompió una cadena y lo que era propiedad de alguien se hizo propiedad de todos", recordó el alcalde de Langreo, Roberto García, durante la inauguración del recinto ferial de Talleres del Conde, en referencia a la anécdota que protagonizó la exalcaldesa del municipio, Esther Díaz, cuando, cizalla en mano, se hizo con el terreno de Duro Felguera. Casi dos décadas después de aquello (41 años desde que cerrase de forma definitiva), aquella antigua fábrica vuelve a tener vida.

"No os podéis imaginar las ganas que tenía de que llegase este día", confesó visiblemente emocionado el regidor, quien subrayó que el recinto "recoge mucha vida de Langreo". "Esto era un lugar de trabajo con una gran historia que ahora se transforma y pasa a ser presente", añadió.

García insistió en que "no solo inauguramos un edificio, sino que le devolvemos a Langreo un espacio con historia". El alcalde puso el proyecto como ejemplo de que "cuando las administraciones reman en la misma dirección, los proyectos salen adelante" y remarcó que "no se ha recuperado para verlo desde fuera, sino para descubrirlo desde dentro".

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, incidió en el valor patrimonial y humano del complejo, asegurando que "no son solo un ejemplo de nuestro pasado industrial, sino también memoria del motor económico de toda España". En este sentido, recalcó que "recuperar este espacio es una cuestión de reconocimiento a todos los trabajadores que impulsaron Asturias desde aquí" y destacó su "incalculable valor arquitectónico".

El Consejero recordó que la actuación contó con una inversión de 7,7 millones de euros, con financiación europea, y defendió que "es un ejemplo de utilidad del proyecto europeo". "Ahora que vivimos esa ola reaccionaria contra Europa, estas cosas dan muestra del gran protecto en valores".

"El espacio no es nada sin las personas que lo hacen posible", añadió Peláez, convencido de que los Talleres del Conde "van a seguir siendo una fábrica, pero de ideas y creatividad".

Por la izquierda, Patricia Zapico, Guillermo Peláez y Roberto García, descubriendo la plaza conmemorativa. / LNE

El comisario del proyecto, el músico y director de orquesta Aaron Zapico, fue el encargado de trazar la hoja de ruta cultural del nuevo equipamiento. "Bienvenidos al futuro", proclamó ante los asistentes, para después reivindicar que "la cultura será el motor de desarrollo para Langreo". Zapico defendió la "clara vocación social" del recinto, que deberá "trabajar de la mano de las asociaciones", y advirtió de que "este espacio solo será útil si es útil para la ciudadanía".

"El entusiasmo que hay en Langreo es enorme", añadió, antes de cerrar su intervención con una frase que resonó entre el público: "Talleres del Conde ye tuyu, ye nuestru".

Tras ello, Peláez, García y Patricia Zapico inauguraron la placa conmemorativa. Han tenido que pasar 20 años de proyectos fallidos, como un gran centro comercial, un hipermercado que dio paso a un escándalo de mordidas (finalmente archivado) o la paralización de las obras.

Demasiados años cerrado

"No pensé que lo fuese a ver abierto", confesó dentro del recinto Mari Luz Figueiras que aseguró que los talleres llevaban "demasiado tiempo cerrados". Junto a ella, su amiga Mar Roza observaba el gran espacio, de cerca de 200 metros cuadrados. "Esto fue lo que siempre le dio vida a Langreo, la fábrica que nosotras vivimos", dijo emocionada. La fábrica a la que se refieren echó el cierre en 1985. "Ya han pasado años y esto estaba abandonado", lamentan.

Una de las obras expuestas en Talleres del Conde. / LNE

Fueron muchos los que no quisieron perderse esta reapertura, organizada por A Mansalva producciones. Pablo Carrera fue uno de los organizadores. "Este recinto tiene muchas posibilidades", aseguró. Durante todo el fin de semana habrá actividades, con presencia de ‘food trucks’ y una programación que se amplió al domingo para poder disfrutar de una pantalla gigante en la que ver la final del Mundial.

"Estamos muy contentos de que se haya logrado. Ahora el pueblo tiene que aprovecharlo bien y llenarlo de actividades", comentaba Julia Díaz, al tiempo que pedía que "no se olviden de los mayores", deseando que organicen planes también para ellos. Díaz, visitante emocionada, resumió el sentir de muchos langreanos: "Esto eran ruinas y verlo así me llena el corazón. Recuperar la fábrica que tanta gente como yo conoció es una felicidad. Mereció la pena el trabajo y el sacrificio", aseguró. "Ahora queremos disfrutarlo", sonrió.

Las hermanas Susana y Eva Fernández, de Sama, se mostraban "gratamente sorprendidas". "Desde dentro es incluso mejor que desde fuera", bromearon. "En apariencia es muy guapo, ahora esperemos que le den vida", desearon.

Phoenix Cvlt, este viernes, durante su actuación en Talleres del Conde. / LNE

Ayer, además del acto de inauguración tuvo lugar la charla "Talleres del Conde: por qué, y para qué" en el que Marina Casero, concejala de Juventud y Hacienda del Ayuntamiento de Langreo; Paula Leu, historiadora del arte, investigadora y comisaria especializada en patrimonio industrial y procesos de transformación territorial; Aitana Castaño, periodista y escritora, y Zoe López Mediero, codirectora artística de la candidatura Oviedo 2031, Capital Europea de la Cultura, debatieron acerca del futuro de la fábrica.

Tras ellas, actuaron Phoenix Cvlt, Cassettres y, por último, una langreana, Marisa Valle Roso. Este sábado continuarán las actividades durante toda la jornada.