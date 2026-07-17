Los últimos maquinistas a vapor de la minería asturiana reviven su trabajo: encienden y manejan la locomotora "Río Nalón" en el pozo Sotón

Ángel Fernández, "Gelín Xamonda", tiene 94 años. José Luis Augusto, 92. Ambos fueron maquinistas en las minas de carbón del valle del Caudal, manejando algunas de las últimas máquinas a vapor de la industria asturiana. Este viernes ambos, junto a compañeros en la residencia del Montepío en Felechosa (Aller), visitaron el pozo Sotón, habilitado para el uso turístico.

Fue un encuentro muy especial porque, para la visita, Hunosa sacó su locomotora "Río Nalón", rebautizada recientemente, una máquina construida en 1928 por la empresa alemana Orenstein & Koppel. Ambos maquinistas se animaron a subir a ella, a ayudar a su encendido y a "conducirla". "Fue un momento muy emotivo para ellos", subrayaron desde la Obra Social del Montepío, encargada de organizar la visita.

En el encuentro, además de los residentes de Felechosa, estuvieron el director de Comunicación de Hunosa, Gustavo Pañeda; el director del Museo del Ferrocarril de Asturias, Javier Fernández; la secretaria técnica de la Fundación Obra Social del Montepío y José Luis Argüelles, director de Comunicación del Montepío, además de Beatriz Vilarnovo, maquinista de mercancías, y primera mujer española en conseguir título para pilotar máquinas de vapor históricas.

Los visitantes, residentes en Felechosa, junto a representantes de Hunosa y del Montepío. / Hunosa

La idea de la visita surgió desde el Montepío, y contó con el beneplácito de Hunosa. En su residencia conviven Gelín Xamonda y José Luis Augusto, históricos maquinistas de los trenes de carbón. El primero, nacido en Urbiés en 1932, ya trabajaba en el ferrocarril con 14 años. Al final, transportó carbón por todo el valle de Turón, en el trazado llamado la "Vía Estrecha" del valle, desde Urbiés a Figaredo, para luego llevarlo atravesando Mieres y depositarlo en el lavadero del Batán.

Por su parte, Augusto, de Ablaña, Mieres, nacido en 1934, trabajó en el antiguo vapor de Hulleras de Riosa, que transportaba el carbón desde el pozo Monsacro (en el límite entre Morcín y Riosa) hasta La Pereda (Mieres), lugar en el que se cargaba ya por los trenes de transporte principales.

"Son dos históricos del ferrocarril y de la minería asturiana", subrayaban desde el Montepío. "Sus recuerdos y relato son memoria viva de la minería", afirmaban los responsables de Hunosa. "Volver a escuchar el sonido del vapor, observar el funcionamiento de la máquina y revivir su profesión supuso una gran emoción", añadieron.

Ferrocarril del Sotón

La locomotora "Río Nalón" se utilizará, junto a otra máquina diésel, en el trazado turístico e histórico en el que Hunosa está trabajando en el pozo Sotón. El tren minero que pondrá se pondrá en funcionamiento está previsto que tenga 48 plazas, divididas en dos coches de viajeros, que se desplazarán por un trazado circular de 1.037 metros.

La locomotora número 8 de Carbones Asturianos, ahora "Río Nalón", completará la triple oferta turística del pozo Sotón, que incluye descenso al interior de la mina, visita por los exteriores y zona museística, con el Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM). Es una de las ocho máquinas de vapor restauradas dentro del plan elaborado por Hunosa para el periodo 2021-2025 y que han sido instaladas como piezas ornamentales de interés turístico y cultural en emplazamientos estratégicos como los pozos Fondón, sede del Archivo histórico de Hunosa o San José, que fue recuperado como espacio social y cultural.