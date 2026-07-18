La campana del pueblo de Villamoréi vuelve a sonar: restaurada la pieza que permite usarla en el capilla de San Roque, en pleno parque natural de Redes

La campana de la capilla de San Roque, en Villamoréi (Sobrescobio), ya vuelve a sonar, tras un tiempo en el que era imposible que lo hiciera. El Ayuntamiento coyán, a petición vecinal, impulsó la restauración de la gran pieza de madera que da soporte a la campana (el yugo). Durante varias semanas se trabajó en la Carpintería Concheso, en el vecino concejo de Laviana, y esta misma semana ha vuelto a ser colocada "con todas las garantías". En las próximas fiestas de la localidad se espera poder tocarla sin problemas.

La campana son su renovado yugo, instalada. / Cedida a LNE

El alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, explicaba que los vecinos habían alertado del mal estado en el que se encontraba la pieza que soporta la pesada campana metálica. "Había cierto peligro de que se desprendiese, y por tanto, iba a ser muy difícil poder usarla" en una misa o durante las fiestas en la capilla. Se decidió tomar cartas en el asunto. La pieza estaba carcomida, lo raro es que no se hubiera caído. Gracias "al hábil trabajo del carpintero, se hizo una pieza nueva".

Instalación

Esta semana, el miércoles, se volvió a colocar en lo alto de la capilla de San Roque. Fue necesario el trabajo con una grúa elevadora para poder devolver a su sitio el yugo y la campana del templo, del que ya se tiene constancia de su existencia en 1679.

Desde el Consistorio se subraya que en su día, las campanas rurales servían como "medio de comunicación, cuando no existían teléfonos ni otros sistemas modernos", por lo que fueron un "elemento esencial para la organización social, religiosa y cultural de los pueblos". De ahí que la recuperación de esta pieza suponga poner en valor el patrimonio cultural de Sobrescobio, en pleno parque natural de Redes.

Hace dos años, el Consistorio realizó una intervención similar en la iglesia de San Pedro de Ladines. Unos años antes, además, el exterior de este templo (siglo XV) había sido restaurado.

El antes y después de la pieza. / Cedida a LNE

Casa del Agua

También en Sobrescobio, el pasado sábado se reabrió la Casa del Agua del parque natural de Redes. Un espacio renovado, que tiene como objetivo ser el "gran centro de educación medioambiental" de Asturias. Prácticamente, toda la exposición se ha cambiado -sobrevive, eso sí, la gran maqueta de los embalses de Tanes y Rioseco, que ya había en la inauguración primigenia el espacio- y se ha habilitado un espacio dedicado a las visitas de escolares de toda la región.