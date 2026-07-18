Mieres incluye su nueva sala inmersiva del Pozo Santa Bárbara en su programa de actividades turísticas

El Ayuntamiento de Mieres ya ha incluido la visita a la sala inmersiva del Pozo Santa Bárbara dentro de las actividades turísticas que tiene programadas a partir de agosto y septiembre. En concreto, se incluirá en las tres visitas guiadas al Pozo y a la exposición "La revuelta y la nieve", de Dionisio González, que se llevarán a cabo el 1,6 y 14 de agosto; y también dentro de los siete buses turísticos que recorrerán el concejo durante los meses de agosto y septiembre. En este caso, hay un itinerario de bus turístico previsto para todos los cuatro domingos de agosto (2, 9, 23 y 30) y tres domingos de septiembre (días 6, 12 y 20).

La nueva sala Inmersiva del Pozo Santa Bárbara es "una apuesta más por la innovación" cultural que "viene desplegando el gobierno de Mieres desde hace tiempo": se trata de una "iniciativa única en las Cuencas, que complementa la oferta que ya existe y refuerza el atractivo de Mieres como destino". Es la opción "para aquellas personas que no pueden o no quieren bajar al pozo, pero están interesadas en aproximarse al mundo y la historia de la minería", señaló Álvaro González, concejal de Turismo.

El nuevo equipamiento "refuerza la apuesta por el Pozo Santa Bárbara como centro de innovación cultural, cuyo éxito en los últimos años está fuera de toda duda". El espacio turonés fue el primer pozo minero declarado Bien de Interés Cultural, y “se ha convertido en un motor de actividad y dinamismo cultural del que todo el mundo puede sentirse orgulloso", añadió el edil. Ahora, las visitas turísticas en el concejo se refuerzan con esta sala inmersiva a partir de agosto.

La nueva sala, en el exterior de las instalaciones del Pozo Santa Bárbara. / E. P.

“Disfruta Mieres”, el programa de actividades para el verano

La concejalía de Turismo mierense impulsa un programa estival que tiene como objetivo ofrecer "propuestas de interés durante estos meses y dar a conocer el patrimonio cultural, natural, histórico, etnográfico e industrial con el que cuenta el concejo".

El año pasado, estas vistas contaron con más de 700 participantes –un 30% de fuera de Asturias y también visitantes internacionales--, con "prácticamente todas las actividades organizadas llenando sus plazas".

El programa de este año incluye 32 propuestas gratuitas –23 rutas turísticas y visitas guiadas y 9 recorridos del bus turístico—y llega además con un nuevo itinerario: “De bocaminas y pozos: El Valle de Turón”, un recorrido que parte del Pozo Santa Bárbara, siguiendo el antiguo trazado del ferrocarril de la Sociedad Hulleras de Turón, entrando al antiguo socavón y transitando escombreras con parada en el Pozo Espinos y llegada al Pozo Fortuna. Todo ello a pie, en una ruta de 3 horas y media de baja dificultad.

El calendario de visitas es el siguiente.

Visitas guiadas

Visitas guiadas al Pozu Santa Bárbara y exposición “La Revuelta y la Nieve”, de Dionisio González . Sábado 18 de julio, sábado 1 de agosto, jueves 6 de agosto, viernes 14 de agosto. (Además hay una visita comentada por el propio artista el 22 de julio para la que ya se han abierto inscripciones).

. Sábado 18 de julio, sábado 1 de agosto, jueves 6 de agosto, viernes 14 de agosto. (Además hay una visita comentada por el propio artista el 22 de julio para la que ya se han abierto inscripciones). Templos románicos en el Camino de Santiago . Sábado 25 de julio, viernes 21 de agosto, sábado 5 de septiembre y viernes 11 de septiembre.

. Sábado 25 de julio, viernes 21 de agosto, sábado 5 de septiembre y viernes 11 de septiembre. Mieres del Camín . Jueves 23 de julio, viernes 7 de agosto, sábado 29 de agosto, viernes 4 de septiembre.

. Jueves 23 de julio, viernes 7 de agosto, sábado 29 de agosto, viernes 4 de septiembre. Ruta de la Revolución de Octubre del 34 . Miércoles 12 de agosto, domingo 20 de septiembre.

. Miércoles 12 de agosto, domingo 20 de septiembre. Santuario de Los Mártires de Cuna. Viernes 31 de julio y jueves 13 de agosto.

Rutas Etnográficas

Ruta etnográfica por Lloreo. Sábado 5 de agosto, sábado 19 de septiembre.

Ruta etnográfica por el Valle de Cuna. Miércoles 19 de agosto y domingo 13 de septiembre.

De bocaminas y pozos: El valle de Turón. Jueves 20 de agosto y domingo 27 de septiembre.

Bus Turístico. Recorrido por el patrimonio industrial y natural de Mieres. Itinerario: Ayuntamiento de Mieres- Pozu Santa Bárbara- Pozu Espinos- Pozu Fortuna- Alto la Colladiella- Mieres del Camín. Domingos 19 y 26 de julio, domingos 2, 9, 23 y 30 de agosto y domingos 6, 13 y 20 de septiembre.

Las inscripciones para estas citas se hacen a través del siguiente enlace de la web municipal: Rutas Turísticas 2026 - Ayuntamiento de Mieres. Las inscripciones se organizan de forma escalonada en las siguientes fechas: para las actividades de julio arrancaron el jueves 9 de julio, para las de agosto se abrirán el 20 de julio y para las de septiembre el 21 de agosto.