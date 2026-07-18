"Nuberu" hace suyo el teatro de El Entrego 48 años después de su primera actuación: "Vienen a vernos amigos hasta del Ferrol... del Caudillo"

«Tenemos hoy aquí amigos que han venido de Bilbao, de Burgos, hasta del Ferrol... del Caudillo. Manda narices». Con esta broma iniciaba su concierto de homenaje Chus Pedro, la mitad que canta de «Nuberu», el mítico grupo de la música asturiana que, desde ayer, ya da nombre oficialmente al teatro de El Entrego. Junto a su otra mitad, Manolo Peñayos, «Nuberu» se subió al escenario acompañado de músicos amigos para hacer lo que mejor llevan haciendo desde hace medio siglo: tocar algo más que música: también la conciencia del espectador.

Minutos antes del concierto se descubrió, en la fachada del teatro municipal de San Martín, la placa que lo bautiza como teatro «Nuberu». Una iniciativa que impulsó la peña «Amigos de Nuberu», y que el Ayuntamiento aprobó de forma unánime.

«Para nosotros este es un día muy emotivo, cargado de recuerdos», explicaba Chus Pedro antes del acto. «Hace 48 años, en este mismo teatro, el mismo día, 18 de julio, también en las fiestas de La Laguna, presentábamos el primer disco de ‘Nuberu’», titulado «Asturies, ayeri y güei». «Lo que queremos después», añadió, «es cantar todos a coro nuestras canciones, que forman parte de la banda sonora de una generación».

José Ramón Martín Ardines, Chus Pedro, Manolo Peñayos y Vanesa Gutiérrez, ante la placa que bautiza como "Nuberu" al teatro municipal. / L. M. D.

Manolo Peñayos recalcaba que «de la que empezábamos era imposible pensar todo lo que nos ha ocurrido, y pensar que la xente del pueblu, en un momento dado, tuviera este detallazo. Nos faen un honor muy grande, inconmensurable». Por su parte, el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, apuntó que para el Ayuntamiento, bautizar el teatro de El Entrego con el nombre de «Nuberu» supone «un gran honor, por todo lo que significa este grupo musical, Chus Pedro, Manolo... ellos fueron los que pusieron en marcha el nuevo canciu astur, del que bebieron prácticamente todos los grupos asturianos desde esa época, y hasta ahora».

En el acto de descubrimiento de la placa también estuvieron la consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, de El Entrego, y el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, de La Güeria. «A ‘Nuberu’ se lo debemos todo, son un referente de la música asturiana», recalcó la Consejera.

Expectación

El acto de homenaje y posterior concierto de «Nuberu» en el teatro, ya con su nombre, levantó una gran expectación. Cientos de personas hacían cola a la entrada del espacio escénico, muchos de ellos quisieron hacerse una foto o saludar a los grandes protagonistas de la jornada.

Colas para entrar al concierto de "Nuberu". / L. M. D.

El homenaje a «Nuberu», como apuntaba Chus Pedro, se produjo en plenas fiestas de La Laguna de El Entrego. Una jornada en la que hubo mercado artesanal y encuentro de modelismo naval, y en la que otro grupo asturiano fue protagonista por la noche «Los Berrones». Para este domingo está previsto seguir con el encuentro de modelismo, la concentración de motos y la carrera de cintas a caballo, además del reparto del «bollu».

Para acabar, reseñar cómo empezó el concierto de «Nuberu». Con el «Asturias patria querida» y a continuación, con «El chamiceru». Todo el teatro cantó aquello de «Cuando me llevabin presu a la cárcel de Llaviana...».