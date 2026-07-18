Talleres del Conde, una "fábrica cultural" para "toda Asturias" desde Langreo: "Está siendo un éxito"

Los langreanos –y otras muchas personas llegadas desde otros puntos de Asturias– volvieron a «responder masivamente» en el segundo día de actividades en los Talleres del Conde Fábrica Cultural, el nuevo recinto de La Felguera, inaugurado en la tarde del viernes, que está destinado a ser «un espacio cultural para toda la región».

La jornada en Talleres del Conde comenzó con la apertura del mercado artesano «El pozo creativo» y con las actividades infantiles, como un pintacaras en el que los más pequeños hacían cola para transformar sus rostros. Sobre las 13.30 horas, a la sesión vermú le puso música «La viuda de Angelín».

Actividad de pintacaras infantil. / L. M. D.

Un debut emocionante

El comisario de Talleres del Conde es el músico, director de orquesta y fundador de «Forma Antiqva», referente internacional de la música barroca, Aarón Zapico. El langreano hacía un balance «muy positivo» de las primeras horas de apertura de las impresionantes naves: más de 7.700 metros cuadrados techados. «La verdad es que está siendo emocionante», afirmaba Zapico, que recalca que en este primer fin de semana de funcionamiento lo que se está haciendo es «entregar los Talleres del Conde a la ciudadanía».

La exposición de arte escolar (Maceas), con obras instaladas en la zona cerrada de los Talleres. / L. M. D.

A partir de ahora, reconoce, hay mucho trabajo por hacer. «Hay un deseo claro de los langreanos de impulsar este espacio, de hacerlo suyo» a través de la cultura. «Se trata de un lugar fantástico para la música, el arte, la expresión. La cabeza no deja de funcionar pensando en cosas que se puede intentar hacer en él». Una de ellas, abrirlo a toda la sociedad, «es un espacio de todos, para todos los colectivos». Hay mucho trabajo por delante, más inversiones que realizar, pero «hay que ir paso a paso. El recinto tiene unas posibilidades impresionantes, enormes».

Más música

La segunda jornada de fiesta en Talleres del Conde se completa durante la tarde del sábado con la música de «Souls in pain», «Regodones», «Malvís» y «Girls to the front», la actuación estrella de la jornada. El fin de fiesta lo pone el rock de «Johnny Penicilina y los Frixuelos Eléctricos». Para esta inauguración hay instaladas más de doscientas mesas, y hay «food trucks» y barra.