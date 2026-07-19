La ausencia de los "búhos" en el Nalón limita el ocio y la movilidad, y más en verano, denuncian los vecinos: "Es una situación incomprensible e imperdonable"

Han pasado casi tres meses desde que el Principado decidiera suspender temporalmente los servicios nocturnos de autobuses en la cuenca del Nalón, y los vecinos empiezan a desesperarse. Los búhos, que cubrían las rutas Riaño–Pola de Laviana y Langreo–Oviedo los viernes y sábados de madrugada, dejaron de operar el 23 de abril. Fue la forma de poner fin a la huelga de conductores tras el apuñalamiento de uno de ellos, un suceso que provocó una movilización del sector en busca de mayores medidas de seguridad.

Sin embargo, esas medidas no han llegado, y son los usuarios quienes están pagando las consecuencias, un problema que se acentúa especialmente en verano. Conciertos, fiestas patronales... El valle del Nalón es un hervidero de actividad, y el transporte durante la madrugada no existe. Se ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org. No solo los usuarios reclaman el retorno de los búhos, "con todas las medidas de seguridad, como pedían los conductores". También los empresarios están viendo cómo la situación los empieza a afectar.

La langreana Esther González lleva cinco años viviendo en La Felguera, tras haber pasado varios en Oviedo. Para ella, ahora los fines de semana resulta casi imposible hacer cualquier plan en la capital, algo que antes hacía con total normalidad. "No puedes ni ir a cenar porque el último autobús de vuelta sale a las 22.45 horas; es muy limitante", confiesa.

La situación no afecta solo a las situaciones de ocio, sino también a la logística diaria, a todo tipo de actividades. Por ejemplo, González tuvo que coger un vuelo el pasado domingo 12 de julio, y la mejor conexión para llegar hasta el aeropuerto era el autobús que parte de Oviedo hacia Santiago del Monte. Sin embargo, para llegar desde La Felguera hasta Oviedo tuvo que recurrir a un taxi. "Si tuviésemos el servicio de búho, lo habría podido utilizar", lamenta.

Juventud

En una situación igualmente frustrante se encuentra Ana Otero. A sus 20 años, salir un fin de semana se ha convertido en una odisea. El verano es además la época de las fiestas, en el valle del Nalón y en toda Asturias. "Saber que no tienes cómo volver te quita mucha libertad", explica. "En La Felguera no hay nada que hacer… Para salir por Oviedo tienes que dormir fuera de casa o esperar al primer autobús, que sale a las 8.00 horas", añade. Dos opciones que no siempre le apetecen. "Antes podías hacer cualquier plan y coger el búho de vuelta a la 1.00 o a las 3.00; volver ya de día a veces te echa para atrás", reconoce.

Además, el tiempo que invierte en el trayecto para llegar a Langreo el autobús de línea normal es más largo. El tren tampoco es una alternativa viable: el primero de un domingo sale de Oviedo a las 9.00 horas. No hay transporte nocturno entre el Nalón y la capital, no existe. "Esperar al primer transporte del día siguiente se hace muy pesado", asegura Otero.

Conciertos

Esta limitación en la movilidad también se deja notar en los negocios. Pablo Rubio regenta la sala Telva, en La Felguera, un espacio conocido por programar música en directo, que atrae a público llegado desde toda Asturias. El empresario ya percibe la falta de los búhos en la afluencia de público a los conciertos que organiza. "Hace unos meses, cuando había autobús nocturno, contabilicé unas 40 personas de Laviana; en el último concierto solo vinieron seis", pone como ejemplo.

Uno de esos lavianeses es Javier Antuña, habitual de la sala Telva, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA con temas musicales. "Suelo bajar a los conciertos y antes volvía en el autobús de las 00.30, pero ahora no puedo quedarme hasta el final porque el último bus sale a las 22.30", explica. "Es una situación incomprensible e imperdonable que, después de tantos meses, no lo hayan solucionado", denuncia. Y lo hace, además, en un contexto en el que, para un evento puntual este verano, sí se utilizó el servicio búho "sin ningún problema". "La empresa y el Principado tienen que llegar a un acuerdo; no puede ser tan difícil instalar mamparas u otra medida de seguridad", reflexiona.

En su caso, no tiene carné de conducir y asegura que la zona se ha quedado "sin un servicio esencial". "Ahora, en verano, los chavales no tienen cómo moverse por las fiestas de la comarca", enfatiza. "O dejas que vuelvan a las ocho de la mañana o tienes que ir a buscarlos".

Una protesta para mejorar las medidas se seguridad en los servicios búho, deteniendo un autobús en Sama. / M. Á. G.

Sin respuestas

Mientras tanto, los vecinos siguen sin una respuesta clara por parte de las administraciones. Se permitió a las empresas Transportes Zapico y Autobuses de Langreo (ambas del Grupo Sanjuán) dejar de presentar estos servicios, ya que el pliego de condiciones del contrato de los búho que está en vigor no recogía la exigencia de instalar mamparas. Una medida de seguridad que los usuarios ven más que necesaria tras la agresión sufrida por un conductor. Eso sí, piden que no sean los viajeros quienes paguen la situación. La ausencia de los búhos no solo limita el ocio, sino que agrava el aislamiento de la cuenca del Nalón en transporte público, especialmente entre los más jóvenes y quienes no disponen de vehículo propio. A la espera de soluciones, la sensación general es de abandono y de que un servicio que consideran básico sigue, tres meses después, sin viaje de vuelta.