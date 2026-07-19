Las Cuencas se tiñen de rojo: optimismo ante la gran final. 

La cuenta atrás para la final del Mundial ha desatado la locura en Pola de Lena. A pocas horas de que el balón eche a rodar, las terrazas y calles del concejo se abarrotan de camisetas de la selección, banderas y, sobre todo, una confianza ciega en la victoria. El ambiente que se respira en el municipio es de absoluta fiesta y no hay espacio para los nervios; solo hay hueco para el optimismo.

Entre los vecinos, las porras y los pronósticos sobre el resultado final centran todas las conversaciones. “Yo creo que gana España 3-1, con goles de Lamine y Oyarzabal”, asegura con convicción Miriam Díaz mientras se prepara para la cita.

La fe en la selección es compartida por el resto de lenenses, que ya visualizan el triunfo de la noche. Para Javier Fernández, la clave estará en la confianza del grupo. "Llegamos en el mejor momento posible. Vamos a sufrir, pero un 2-0 con portería a cero nos da el Mundial seguro". En la misma línea se muestra Fran Vargas, que confía en el talento joven. "Va a ser un partido tenso al principio, pero en la segunda parte los destrozamos. Me la juego a un 2-1 con gol de Nico Williams”.

A este entusiasmo se suma Omar Ramírez, quien destaca el impacto colectivo del torneo. "Hacía años que no se veía una unión así; el fútbol ha conseguido que todos empujemos a una y esta noche se va a notar en cada rincón".

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Por su parte, Ana Álvarez resume el sentir de una jornada que promete ser histórica. "No se habló de otra cosa en todo el día. Da igual el resultado exacto, lo importante es que se nota la ilusión de la gente y esta noche vamos a celebrar algo muy grande todos juntos". Con el optimismo por las nubes y el ambiente de las grandes ocasiones, Lena ya juega su final.