Las Cuencas, a tope con la Roja: "Este partido es lo máximo"

Ambientazo en los bares y plazas de las Cuencas, incluidas las pantallas gigantes instaladas en lugares como el parque Jovellanos de Mieres, los Talleres del Conde de Langreo o la plaza del Ayuntamiento de Laviana.

Ambiente en la sidrería Polo Norte de Sama. / L. M. D.

"Este partido es lo máximo", afirmaba Saúl Fernández en Langreo. Las terrazas estaban prácticamente llenas, y la tensión se palpaba en el ambiente. "Hay que ganar". Entre los vecinos, algunos también argentinos, "aquí, sin problema, somos hermanos", decía Leandro Díaz.

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Ambiente en Sama. / L. M. D.

En el complejo del Montepío en Los Alcázares, Murcia, también había un ambiente futbolero total. La terraza estaba prácticamente llena desde un par de horas antes de que comenzase el partido. "Vamos a por ellos", gritaba la afición de las Cuencas en Murcia.

Aficionados de las Cuncas en Los Alcázares, un par de horas antes del partido. / A. V.