Las Cuencas, a tope con la Roja: "Este partido es lo máximo"
Bares, terrazas, pantallas gigantes y hasta en Murcia, la afición de las Cuencas mineras ve el partido con esperanza
L. Díaz
Ambientazo en los bares y plazas de las Cuencas, incluidas las pantallas gigantes instaladas en lugares como el parque Jovellanos de Mieres, los Talleres del Conde de Langreo o la plaza del Ayuntamiento de Laviana.
"Este partido es lo máximo", afirmaba Saúl Fernández en Langreo. Las terrazas estaban prácticamente llenas, y la tensión se palpaba en el ambiente. "Hay que ganar". Entre los vecinos, algunos también argentinos, "aquí, sin problema, somos hermanos", decía Leandro Díaz.
En el complejo del Montepío en Los Alcázares, Murcia, también había un ambiente futbolero total. La terraza estaba prácticamente llena desde un par de horas antes de que comenzase el partido. "Vamos a por ellos", gritaba la afición de las Cuencas en Murcia.
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