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Las Cuencas, a tope con la Roja: "Este partido es lo máximo"

Bares, terrazas, pantallas gigantes y hasta en Murcia, la afición de las Cuencas mineras ve el partido con esperanza

La pantalla gigante instalada en la plaza Jovellanos de Mieres.

La pantalla gigante instalada en la plaza Jovellanos de Mieres.

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L. Díaz

Langreo

Ambientazo en los bares y plazas de las Cuencas, incluidas las pantallas gigantes instaladas en lugares como el parque Jovellanos de Mieres, los Talleres del Conde de Langreo o la plaza del Ayuntamiento de Laviana.

Ambiente en la sidrería Polo Norte de Sama.

Ambiente en la sidrería Polo Norte de Sama. / L. M. D.

"Este partido es lo máximo", afirmaba Saúl Fernández en Langreo. Las terrazas estaban prácticamente llenas, y la tensión se palpaba en el ambiente. "Hay que ganar". Entre los vecinos, algunos también argentinos, "aquí, sin problema, somos hermanos", decía Leandro Díaz.

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Ambiente en Sama.

Ambiente en Sama. / L. M. D.

En el complejo del Montepío en Los Alcázares, Murcia, también había un ambiente futbolero total. La terraza estaba prácticamente llena desde un par de horas antes de que comenzase el partido. "Vamos a por ellos", gritaba la afición de las Cuencas en Murcia.

Aficionados de las Cuncas en Los Alcázares, un par de horas antes del partido.

Aficionados de las Cuncas en Los Alcázares, un par de horas antes del partido. / A. V.

Ambiente en Pola de Laviana.

Ambiente en Pola de Laviana. / Ayto de Laviana

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