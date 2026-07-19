El ferrocarril Aller-Trubia, el tren histórico del Caudal, es "único en España, y está sin aprovechar"

Recorridos de cinco horas y media de duración, con la salida bien en Trubia (Oviedo), bien en Collanzo (Aller), con cinco viajes por temporada, uno por mes entre mayo y septiembre. Dando el protagonismo de cada viaje a uno de los cinco concejos por los que pasa el ferrocarril: Aller, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Oviedo.

Esta es, a grandes rasgos, la propuesta que pone sobre la mesa de los Ayuntamientos, del Principado y de Renfe la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara, que impulsa la organización del segundo viaje del tren histórico del valle del Caudal. Un recorrido que califican de «único en España», y que «está sin aprovechar». Con motivo del 25 aniversario de la Asociación, Santa Bárbara quiere dar el empujón definitivo al proyecto ferroviario, que aúna «tradición minera, historia, patrimonio y atractivo turístico». «Se demostró con el primer viaje», organizado en 2024, que «la utilización de este tren era posible». El próximo 19 de septiembre quieren volver a demostrarlo, «hay ya un interés enorme».

A partir de ese momento, eso sí, la Asociación dejará en manos de las administraciones y de Renfe la posibilidad de seguir adelante con el proyecto. «En la teoría hay un interés claro por parte de todos los Ayuntamientos», apuntó José Luis Soto, de la Sección de Arqueología Industrial de Santa Bárbara, entidad que cuenta con unos 1.500 socios. Pero de la teoría a la práctica hay un trecho, y desde Santa Bárbara esperan que las administraciones recojan el guante que se les lanza.

Joya ferroviaria

«Hoy en día el proyecto sigue sin ver la luz y sin iniciativas que encarrilen la propuesta. Desde nuestra asociación seguimos creyendo en los beneficios que aportaría al territorio, y no cejamos en el empeño de que se haga realidad». La vía por la que pasa este ferrocarril está en desuso en el tramo comprendido entre Mieres y Trubia, pero pese a ello Renfe la mantiene incluida en su red ferroviaria de interés general, «lo que habla por sí mismo del valor de este recorrido», subraya José Luis Soto. La idea de Santa Bárbara es que, en caso de poder desarrollarse, los coches de pasajeros sean remolcados por una locomotora VA8 recientemente restaurada, «una verdadera joya del tren en España». Algo que «daría todavía más valor al viaje, de unos 50 kilómetros». El colectivo indica que, a nivel internacional, existe un gran interés por los trenes históricos, «son visitantes con alto nivel cultural», también adquisitivo.

Estaciones

En la propuesta trasladada a las administraciones se detalla cómo sería cada recorrido, en función del concejo protagonista de ese viaje. De esta forma, si el municipio preferente fuese Aller, se saldría desde Trubia, siendo esta también la última estación. Lo mismo ocurriría con los concejos de Mieres y Morcín. En el caso de Oviedo y Ribera de Arriba, la salida y la llegada estaría en Collanzo, Aller. La velocidad del tren siempre sería «a marcha vista», de recreo. En el municipio protagonista se realizarían visitas y actividades gastronómicas.