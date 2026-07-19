Las fiestas de El Entrego van sobre ruedas... y surcando el Nalón

Las fiestas de La Laguna en El Entrego van este domingo sobre ruedas, e incluso se atreven a surcar el río Nalón. La tercera jornada de los festejos está marcada por la celebración de la concentración motera, organizada por el Club Sanglas Asturias y Motoristas Veteranos, y por el XX Encuentro de Modelismo Naval, algunos de cuyos modelos se atrevieron a entrar en las aguas del Nalón para practicar un poco de radiocontrol.

Público en el encuentro de modelismo. / L. M. D.

El entorno del parque de La Laguna y del puente de la Oscura, a penas cincuenta metros de distancia, eran en la mañana de este domingo un hervidero de gente. Muchos curiosos se acercaban a ver los distintos modelos de motos participantes en la concentración, y luego, se daban un paseo por el encuentro de modelismo. Es el caso de Rubén Gutiérrez, "son dos actividades que ya llevan años celebrándose en las fiestas, y está bien acercarse y verlas. Hay motos espectaculares", señalaba.

La concentración motera. / L. M. D.

Ruta

La concentración de El Entrego, subrayaba Gerardo Lafuente, presidente del Club Sanglas, es "para todo tipo de moteros". Se trata de un encuentro en el que "lo mismo ves una vespa, que algunas motos clásicas, recreaciones o motos de carretera de 220 caballos". Son aproximadamente un centenar de máquinas las reunidas en el parque de La Laguna. Estuvieron allí buena parte de la mañana, antes de iniciar una ruta a la que "subimos a la campa San Juan, caemos a Bimenes, de ahí a La Cruz, La Camperona, y de vuelta. Una ruta pequeña, pero guapa, apta para todos los participantes". La idea principal de la concentración es "hablar, conocer gente, y compartir la afición que todos tenemos por las motos", añadía Lafuente. Tras la ruta, buena parte de los motoristas participaron en una comida de confraternización en El Entrego.

Puente

En el puente de La Oscura, sobre el Nalón, se encuentran las embarcaciones del XX Encuentro de Modelismo Naval. Amalio Cancelas forma parte de la organización de este festival, "llevamos ya veinte años, y hemos reunido a cuarenta y pico", casi medio centenar "de aficionados y embarcaciones". Hay aficionados llegados desde provincias como Vizcaya, Madrid, Granada, Valladolid, Valencia o Girona.

Las orillas del Nalón, con público y barcos radiocontrol en las aguas. / L. M. D.

Señala Cancelas que "el modelismo en estático", con barcos de exposición, "es vistoso para el público, son embarcaciones en muchos casos muy detalladas, en las que quien las elabora invierte muchas horas, y es un trabajo que se ve". Bajo el puente, a orillas del Nalón, estaba montada una zona para el radiocontrol. "Luego también tenemos los barcos con radiocontrol, que están navegando por el río, que dan también otro aliciente", añadía.

El encuentro de modelismo, relata Cancelas, comenzó como una reunión de amigos, que fue creciendo, formándose una asociación, y ahora "viene ya gente de toda España a disfrutar de las fiestas y de estar con gente que tenemos la misma afición".

El concierto de "Los Berrones", en la madrugada del sábado al domingo. / Cedida a LNE

Lunes de fiesta con el Grupo "Beatriz"

Las fiestas de La Laguna terminan este lunes 20 de julio. Desde las 16.00 horas será la jira "nos chigres del pueblu", y sobre las 19.30 habrá fiesta de la espuma en el parque. Ya a las 23.45 tendrán lugar los fuegos artificiales, y a continuación, la verbena final con el Grupo "Beatriz" y "DJ Dantuu". Las fiestas de La Laguna tuvieron también como protagonista a la música asturiana, con conciertos como el de "Los Berrones" o el recital y homenaje a "Nuberu" en el teatro que ahora lleva su nombre.