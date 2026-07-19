"Girls to the front" toman con su música los Talleres del Conde de Langreo

«Girsl to the front» es la superbanda de músicas asturianas que se han propuesto llevar la música hecha por mujeres allá donde van. Este fin de semana se subieron al escenario de Talleres del Conde Fábrica Cultural, siendo el concierto principal de la jornada. Tras ellas, «Johnny Penicilina y los Frixuelos Eléctricos».

«Girls to the front» son Mar Álvarez, Aroa González, Eva Díaz Toca, Lucía Quintana, María José Baudot, Sil Fernández, Alicia Álvarez, Mapi Quintana, Fee Reega y Cristina montul. Hubo un gran ambiente durante el concierto, y durante todo el fin de semana en el nuevo espacio cultural langreano, inaugurado el viernes.

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Durante la primera jornada el escenario principal lo ocupó la música de una langreana, Marisa Valle Roso. Además de música, hubo mercado artesanal, «food trucks», barra, y exposición de arte escolar en los espacios cerrados de los nuevos Talleres del Conde.