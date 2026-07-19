Rutas por el patrimonio etnográfico y natural del concejo de Aller
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L. M. D.
Casomera (Aller)
Prosiguen los programas de rutas turísticas guiadas en el concejo de Aller. Este domingo se visitó el entorno de Casomera, una de las localidades asturianas con mayor patrimonio etnográfico.
A lo largo del verano en Aller se puede disfrutar de rutas teatralizadas, todos los domingos, bien a la cascada de Xurbeo, bien hasta el pozo San Fernando. A partir del 1 de agosto, además, se pondrá en funcionamiento, durante todo el mes, el tren turístico del concejo, que cumple su sexta edición. Este año contará con cuatro itinerarios, por distintas zonas del municipio.
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