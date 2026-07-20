La Agrupación de Electores de San Martín denuncia la paralización de una partida de 100.000 euros para pintar los colegios del concejo

La Agrupación de Electores de San Martín del Rey Aurelio ha denunciado la paralización y no ejecución de una partida presupuestaria de 100.000 euros para pintar los colegios del concejo. La formación explicó que hace un año, en julio de 2025, se aprobó la inversión con cargo al remanente municipal. "Dicha partida ascendía 100.000 euros, igual que la que el equipo de gobierno destina al pintado exterior del propio Ayuntamiento", apunta.

"Pues bien", señalan, "un año después, han sido los equipos educativos quienes han pintado los colegios ya que la partida destinada a tal fin, sigue sin ejecutarse y mucho nos tememos que no se haga".

Desde la Agrupación denuncian "el abandono que sufren nuestros centros educativos, que deberían estar adecentándose ahora, durante el periodo estival antes del inminente comienzo del nuevo curso escolar".

También reclaman al equipo de gobierno socialista "la necesidad de que se cubran de forma permanente, las plazas de conserjes. Máxime cuando ahora ya existe dicha categoría en lar relación de puestos de trabajo municipal al integrase el personal del extinto Patronato Deportivo". "Con esta figura se contribuiría, entre otras cosas, a que el mantenimiento de los colegios se pueda hacer por personal propio", concluyen.