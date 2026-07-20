Amigos de Mieres programa un intenso último cuatrimestre del año con literatura, debate y actividades culturales
Tras el descanso veraniego, la primera de las citas tendrá lugar el 16 de septiembre en el Auditorio de la Casa de la Cultura con la presentación del número 8 de la revista "El Mercantil"
La Asociación Amigos de Mieres ha dado a conocer la programación de actividades prevista para el último cuatrimestre del año, con una agenda que combina presentaciones de libros, encuentros con autores, mesas redondas y actos de carácter social y cultural. Tras el éxito de la segunda edición del ciclo "Mieres nel camín del crimen", la entidad cierra el curso estival con la vista puesta en septiembre, cuando retomará su actividad con una programación que se prolongará hasta diciembre.
El nuevo calendario arrancará el 16 de septiembre con la presentación del número 8 de la revista "La Mercantil", en el Auditorio de la Casa de Cultura de Mieres. Una semana después, el 23 de septiembre, la asociación participará en el Festival de Literatura Social "Pan y roses", impulsado por la Agenda 2030, con la presentación del ensayo "Viaje a un nuevo mundo", de los periodistas Enric Juliana y Esteban Hernández, quienes asistirán al acto.
Durante el mes de octubre están previstas dos nuevas citas literarias. El 7 de octubre, el periodista Antonio Maestre presentará su último libro, "Me crie como un fascista", mientras que el 29 de octubre, en la Llibrería-Café La Llocura, Carmen Domingo dará a conocer su obra "La soledad fue el precio", una biografía dedicada a Carmen Díez de Rivera. La programación continuará el 11 de noviembre con una mesa redonda sobre la ordenación del territorio en las cuencas mineras y en Asturias, en la que está prevista la participación de geógrafos y economistas.
Además, en torno al 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Amigos de Mieres organizará un acto protagonizado por una jurista o periodista, aún por determinar, con el objetivo de reflexionar "sobre la necesidad de seguir impulsando políticas que erradiquen la violencia machista". El cierre del año llegará en diciembre con el tradicional acto de fin de curso, que incluirá un balance de las actividades desarrolladas durante 2026, la presentación de propuestas para 2027, la proyección de vídeos y un encuentro entre los asistentes.
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