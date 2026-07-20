Arcelor y Gijón se beben la mitad del agua del "grifo de Asturias": del parque de Redes sale el 98% del suministro de Cadasa

El consumo de agua de los asturianos volvió a subir en 2025, algo que ocurre de forma imparable desde que hay estadísticas. Según el informe de gestión del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), el pasado año se proporcionó a los asturianos algo más de 58 millones de metros cúbicos de agua potabilizada, 1,5 millones más que el ejercicio anterior. Los máximos consumidores, que se beben prácticamente la mitad de este agua, vuelven a ser, por este orden, la empresa Arcelor (prácticamente 14 millones de metros cúbicos) y el Ayuntamiento de Gijón (13.149.800). De toda el agua proporcionada por Cadasa, el 97,6% sale de la potabilizadora de Comillera, en el parque natural de Redes.

Del agua que proporcionan los dos municipios de Redes, Sobrescobio y Caso, que conjuntamente apenas sobrepasan los 2.500 vecinos, se da de beber a toda la zona centro de la región, prácticamente 800.000 asturianos. No en vano, se llama al alto Nalón «el grifo de Asturias». De la potabilizadora de Comillera, situada al pie del embalse de Rioseco –y que toma su agua de esta presa y de la de Tanes, aguas arriba– salieron 56.652.400 metros cúbicos de agua. Fueron 1.189.145 más que en el ejercicio anterior, el equivalente a 475 piscinas olímpicas más. El 2,4% del agua restante que proporciona Cadasa a sus municipios consorciados sale del embalse de Arbón, en el occidente de la región. En once años, el consumo de agua potabilizada ha aumentado en Asturias de 50,89 a 58 millones de metros cúbicos, es decir, un 14%. Solo en 2025 el crecimiento fue del 2,7% (600 piscinas olímpicas).

Uso industrial

Desde que Cadasa elabora sus informes anuales, al frente de los consumos industriales –y del general– siempre ha estado la empresa Arcelor. Con 13.970.832 metros cúbicos recibidos, su consumo de agua equivale al de más de 5.500 piscinas olímpicas. Además, este consumo se aumentó en 442.432 metros cúbicos. Otras industrias que son grandes consumidoras son Asturiana de Zinc (2 millones), Central Lechera (1,16) y Dupont (1,07 millones).

Consumo doméstico

En cuanto al consumo doméstico, el municipio más poblado de Asturias, Gijón, es el mayor consumidor. Este Ayuntamiento, además, complementa su abastecimiento con otra traída de agua procedente del parque natural de Redes, la de Los Arrudos, en el entorno de Caleao (Caso). El consumo gijonés se redujo este ejercicio en 1,4 millones de metros cúbicos

Tras Gijón, Oviedo se sitúa como el segundo máximo consumidor, con casi 6 millones de metros cúbicos de agua. Oviedo también complementa su consumo con otra traída procedente de las Cuencas, en su caso desde la del Caudal, ya que utiliza el agua del embalse de Alfilorios (Morcín). En su caso, aumentó su dependencia de Cadasa, al incrementar en 640.000 metros cúbicos el agua utilizada.

Ampliación

Cadasa tiene previsto hacer fuertes inversiones en el «grifo de Asturias», con una ampliación de la potabilizadora de Comillera en cartera. De hecho, compró los terrenos aledaños de la central, ocupados por una piscifactoría en desuso, que terminó de derribar hace ya más de un año. La planta actual tiene una capacidad de tratamiento de 3.200 litros por segundo. Se quiere aumentar en otros 1.000 más.