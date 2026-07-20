Los ayuntamientos del Nalón exigen recuperar el servicio de búho para garantizar un ocio seguro: "No podemos dar este paso atrás"
Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana piden al Principado y a las empresas concesionarias que alcancen un acuerdo para retomar la línea suspendida en abril
La supresión de los autobuses nocturnos del valle del Nalón, que se prolonga desde finales de abril, sigue sumando críticas. Tras las quejas de usuarios, jóvenes y empresarios, ahora son los ayuntamientos afectados los que reclaman la recuperación de un servicio que consideran esencial no solo para la movilidad de la comarca, sino también para garantizar un ocio seguro, especialmente entre los más jóvenes, al ofrecer una alternativa al vehículo privado durante las noches de los fines de semana. Los responsables municipales recuerdan que, en pleno verano, con la proliferación de fiestas en los pueblos, conciertos y otras actividades, la ausencia de los «búhos» obliga a muchos vecinos a renunciar a sus planes o a buscar otras opciones para regresar a casa.
Los responsables municipales insisten en que, tres meses después de la suspensión del servicio, las empresas concesionarias del servicio (Transportes Zapico y Autobuses de Langreo) y el Principado deben encontrar una solución que permita recuperar los recorridos nocturnos cuanto antes. Todos ellos muestran comprensión hacia las reivindicaciones de los conductores, que reclamaron mayores medidas de seguridad tras el apuñalamiento de uno de sus compañeros mientras realizaba un servicio búho entre Langreo y Oviedo, pero consideran que la respuesta no puede seguir siendo mantener sin transporte nocturno a toda la comarca.
Langreo
El concejal de Urbanismo y teniente de Alcalde de Langreo, José Antonio Cases, considera que la situación "no puede prolongarse" más en el tiempo. "No es de recibo que sigamos sin un servicio que no solo conecta la comarca con Oviedo, sino que también facilita la movilidad entre los concejos del Nalón, precisamente en unas fechas en las que hay fiestas, conciertos y mucha actividad", afirma. A su juicio, «estamos dando un paso atrás, volviendo a la situación de hace muchos años" en materia de transporte público.
Cases muestra, no obstante, comprensión hacia las reivindicaciones de los trabajadores. "La seguridad de los conductores tiene que estar siempre por delante y entendemos perfectamente sus demandas, pero ahora hay que encontrar una solución". En ese sentido, insiste en la necesidad de implantar medidas como las mamparas de protección para que el servicio pueda volver a prestarse con garantías. "Recuperar el búho también es apostar por un ocio seguro, porque evita que muchos jóvenes tengan que utilizar el coche para volver a casa de madrugada y reduce los riesgos en la carretera", subraya.
San Martín del Rey Aurelio
En San Martín del Rey Aurelio, el alcalde, José Ramón Martín Ardines, asegura que los vecinos llevan meses trasladando al Ayuntamiento la necesidad de recuperar este servicio. Recuerda además que el Pleno municipal aprobó el pasado mes de junio una moción de la Agrupación de Electores para reclamar su restablecimiento. Aunque el grupo socialista se abstuvo por su desacuerdo con otros aspectos del texto relacionados con la política general de transporte, el regidor deja claro que "la recuperación del búho cuenta con nuestro respaldo y vamos a trabajar para que vuelva cuanto antes".
Ardines hace también un llamamiento tanto a la empresa concesionaria como al Principado para que alcancen un acuerdo, el mismo que sale de todos los ayuntamientos: "Es un servicio que ayuda a prevenir accidentes porque ofrece una alternativa segura al vehículo privado Lo importante ahora es que las partes encuentren una solución y los vecinos puedan volver a disponer de él, señala.
Laviana
En la misma línea se pronuncia el alcalde de Laviana, Julio García, quien lamenta especialmente el impacto que la suspensión tiene en un concejo que lleva años apostando por el transporte público y la movilidad sostenible. "En Laviana hemos hecho un esfuerzo importante para acercar el transporte público a todos los vecinos, implantando incluso un servicio búho a los pueblos los sábados y en días festivos para que los jóvenes de la zona rural tengan las mismas oportunidades que quienes viven en los núcleos urbanos", destaca.
Para el regidor, la desaparición de los servicios nocturnos comarcales supone "un paso atrás" respecto a esa estrategia. "No tiene sentido impulsar el uso del transporte público durante todo el año y que ahora, precisamente cuando más se necesita, los jóvenes y el resto de usuarios se queden sin una alternativa segura para desplazarse. Confiamos en que la empresa y el Principado encuentren cuanto antes una solución que permita recuperar un servicio que resulta fundamental para toda la comarca", concluye.
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