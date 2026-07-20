Una empresa langreana suministrará el acero necesario para construir uno de los mayores resorts turísticos del Caribe

Del valle del Nalón al corazón del Caribe. La empresa asturiana Perfiles Llaneza (PELLSA), con sede en Langreo, ha sido seleccionada para suministrar la perfilería metálica del que será el mayor resort turístico desarrollado hasta la fecha en la isla de Aruba, uno de los destinos vacacionales más exclusivos del Caribe. La adjudicación de este contrato supone un nuevo espaldarazo a la estrategia de internacionalización de la compañía langreana, que el próximo año celebrará su cincuenta aniversario y que continúa ganando peso en mercados exteriores gracias a su especialización en la transformación del acero y a su capacidad para responder a las exigencias técnicas de grandes proyectos constructivos.

El acero saldrá de Langreo para cruzar el Atlántico y formar parte de un complejo turístico que contará con miles de metros cuadrados de superficie construida y que necesitará una importante cantidad de perfilería metálica especializada. Toda esa producción será fabricada en las instalaciones que Perfiles Llaneza mantiene en el concejo langreano, desde donde partirán los suministros destinados a la obra.

Más allá del volumen del contrato, la operación tiene un importante valor simbólico para la industria asturiana. No es habitual que una empresa del sector metalúrgico regional participe en un proyecto de estas dimensiones en el Caribe, un mercado en el que la competencia internacional es especialmente elevada y donde los promotores buscan proveedores capaces de garantizar calidad, capacidad de producción, fiabilidad en los plazos y cumplimiento de los estándares técnicos.

En ese contexto, la elección de Perfiles Llaneza supone el reconocimiento a una trayectoria de casi cinco décadas. La compañía, fundada en Langreo y especializada en la fabricación de perfiles metálicos, ha ido ampliando de forma progresiva su presencia fuera de España hasta convertir la exportación en uno de los pilares de su actividad. En los últimos años ha participado en proyectos industriales, logísticos y de construcción en distintos mercados internacionales, reforzando una cartera de clientes cada vez más diversificada.

Consolidación del negocio

El proyecto de Aruba se incorpora ahora a esa lista de grandes actuaciones, consolidando la posición de la empresa en el exterior y demostrando la competitividad de la industria asturiana en un mercado cada vez más globalizado. La adjudicación también confirma la capacidad de las empresas del Principado para integrarse en grandes desarrollos constructivos internacionales sin renunciar a mantener su actividad productiva en Asturias.

Los responsables de Perfiles Llaneza destacan que este nuevo contrato "responde a una estrategia basada en la innovación, la inversión constante en capacidad industrial y la mejora continua de los procesos", factores que, según indican, han permitido a la compañía competir con éxito en licitaciones internacionales de gran exigencia.

El contrato llega, además, en un momento especialmente significativo para la firma. A las puertas de cumplir medio siglo de historia, la empresa afronta este nuevo reto "como una muestra de la evolución experimentada" desde su nacimiento en Langreo hasta convertirse en un proveedor capaz de suministrar estructuras metálicas para proyectos repartidos por distintos puntos del mundo.

Porque, aunque el futuro resort abrirá sus puertas a miles de turistas bajo el sol del Caribe, una parte esencial de su estructura comenzará a tomar forma a más de 7.000 kilómetros de distancia, en las instalaciones langreanas de Perfiles Llaneza, donde el acero asturiano volverá a demostrar que también puede sostener algunos de los grandes proyectos internacionales del sector turístico.