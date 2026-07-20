Langreo invertirá 814.000 euros en contratar a 28 desempleados

El Ayuntamiento de Langreo pondrá en marcha el 1 de agosto un nuevo taller de empleo para 28 parados que busca mejorar la formación y la empleabilidad de personas desempleadas del concejo. El programa, financiado por el Principado, tiene un presupuesto de 814.104 euros.

El proyecto se estructura en dos módulos formativos, con 14 plazas cada uno. Durante el desarrollo del taller, los participantes combinarán formación teórica con experiencia laboral remunerada.

La iniciativa incluye dos certificados de profesionalidad. El primero corresponde a “Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales”, mientras que el segundo está orientado a “Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería”.

En el módulo de limpieza, los alumnos desarrollarán trabajos relacionados con la conservación, mantenimiento y mejora ambiental de distintos espacios municipales. Entre las actuaciones previstas figuran labores en los polígonos industriales del concejo, así como en sendas, paseos urbanos y áreas recreativas.

Por su parte, el módulo de jardinería permitirá ejecutar tareas de ajardinamiento, mejora y mantenimiento en parques municipales, sendas verdes y zonas recreativas de Langreo, contribuyendo a la conservación y puesta en valor de estos espacios públicos.

Desde el Ayuntamiento de Langreo subrayan la importancia de este tipo de programas para favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas y facilitar la adquisición de experiencia profesional. Además, destacan que las actuaciones desarrolladas por los participantes repercuten directamente en la mejora del entorno urbano y ambiental del municipio.