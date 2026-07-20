Un polideportivo inundado, el tejado en mal estado y un patio sin columpios: el estado del colegio de Ujo que Educación de "compromete" a mejorar

Ujo se niega a ser el gran olvidado de las administraciones en materia educativa. El director del Colegio Público Santa Eulalia, René Ángel Benito mantuvo este miércoles una reunión con la consejera de Educación, Eva Ledo, para buscar soluciones a las múltiples carencias que asolan al centro. El tejado se encuentra en "estado crítico", el patio de infantil no tiene columpios y faltan profesores de apoyo.

Ante esta situación, Educación se ha manifestado "un compromiso firme" y ha establecido una planificación por tramos para llevar a cabo una serie de reformas "prioritarias que garanticen la seguridad del edificio".

Las primeras medidas comprometidas por la administración autonómica son la renovación de la instalación eléctrica, la mejora de la accesibilidad, actuaciones de seguridad en la cocina y el protocolo de actuación, así como mejoras en el polideportivo y la instalación de un portero automático.

El colegio Santa Eulalia presenta, además, un gran porcentaje de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (el 28%). En este sentido, Benito había presentado una propuesta que incluía una plaza de Pedagogía Terapéutica (PT) a jornada completa. Una medida que fue rechazada por la Consejería. Ahora, el director ha hecho una alegación para tratar de conseguir esa vacante.

Llamamiento al Ayuntamiento de Mieres

Si bien el Principado se encargará de las reformas más cuantiosas en el centro escolar de Ujo, su director apela a la responsabilidad del Ayuntamiento de Mieres, que debe de ser el encargado de obras menores y mantenimiento, por ejemplo, en el tejado.

"Existen múltiples solicitudes de mantenimiento básico formuladas formalmente desde hace más de un año y que siguen pendientes de ejecución", lamentan desde el colegio. Una de ellas es el patio de infantil que, a partir de septiembre albergará a 40 alumnos de entre 3 y 5 años. "El Ayuntamiento insistió en que no podían permitirse unos columpios pero como alternativa prometió pintar un circuito vial en el suelo", explica el René Ángel Benito. Una promesa que no han cumplido.

"El colegio y las familias necesitan que los acuerdos aprobados en los plenos municipales sean reales y efectivos", enfatiza Benito que quiere "alejarse de debates o reproches entre administraciones para tratar de "garantizar un entorno educativo seguro".

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Esta misma semana, desde el PP de Asturias se reclamaba aumentar la plantilla en el colegio de Ujo, debido a sus especiales circunstancias de alumnado.