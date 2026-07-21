El acusado de asesinar a Karilenia Charles González en Sama se enfrentará a un jurado popular

Francisco F., el hombre de 74 años acusados de asesinar a puñaladas su pareja, Karilenia Charles, de 40, en Sama de Langreo en enero de 2025, se enfrentará a partir del 16 de diciembre a un jurado popular. Un grupo de nueve hombres y mujeres serán los encargados de dilucidar lo ocurrido la trágica noche del 31 de enero del año pasado en pleno centro de Sama, junto al parque Dorado. Este lunes comenzó el procedimiento previo con la celebración del sorteo de los posibles miembros del jurado, a los que se les notificará la resolución. El 20 de noviembre se procederá al sorteo definitivo del jurado.

Los servicios de emergencia atendiendo a Karilenia. / | LNE

Tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por Abogadas por la Igualdad, solicitan una condena de 25 años por asesinato con agravante de género. Además, en su escrito de acusación, al que se ha sumado la acusación popular, el Ministerio Fiscal pide que el acusado indemnice a cada uno de los dos hijos de la víctima con 200.000 euros y a su hermana, con 60.000 euros.

Fecha del juicio

El juicio oral dará comienzo el miércoles 16 de diciembre con la lectura de los escritos de calificación. En las dos jornadas siguientes declararán los testigos y los policías que intervinieron en el caso. Además, se presentarán las pruebas periciales y documentales. Las conclusiones se presentarán el 21 de diciembre, fecha en la que comenzará la deliberación del jurado, que deberá dictar su veredicto para que el juez dicte sentencia.

Según el relato de la Fiscalía, durante la noche del 31 de enero de 2025, el investigado y Karilenia Charles se encontraban en su domicilio, en Sama, en el que también residían los hijos menores de ella. Sobre las 22.30 horas, y "después de iniciarse una discusión entre ambos, el investigado, dado su carácter celoso, se volvió muy agresivo, gritando: 'yo voy preso pero lo mato', en referencia a la pareja anterior de la mujer". Entonces, prosigue el Ministerio Fiscal, Karilenia llamó a su expareja, "diciéndole que fuera rápido, que estaba en las escaleras del portal y que no sabía qué le pasaba al investigado, que estaba como loco y que tenía un cuchillo".

Sin posibilidad de defensa

En ese momento, el acusado "comenzó a perseguir con el cuchillo" a Karilenia que "había salido corriendo del portal, intentando huir y pedir auxilio. El hombre logró alcanzarla, arrastrarla y asestarle varias puñaladas en distintas partes del cuerpo, hasta que la soltó y se refugió en la vivienda. La mujer no tuvo ninguna posibilidad de defensa".

Hay al menos dos testigos que lo vieron acuchillar mortalmente a Karilenia a pocos metros del portal de la vivienda en la que supuestamente residían como pareja desde hace unos meses. Se trata de las dos jóvenes que han recibido multitud de elogios por intentar enfrentarse al agresor. "Vimos a la chica salir del portal y nos gritó pidiendo que llamásemos a la policía", explicaron a este diario poco después de lo sucedido: "Cuando nos intentamos interponer fue cuando vimos el cuchillo y ya no pudimos evitar que se abalanzará contra ella", relataron a LA NUEVA ESPAÑA. El testimonio de estas mujeres será esencial en el procedimiento judicial. También lo será el de otros vecinos que vieron desde las ventanas de la calle Poeta Mánfer de la Llera el desenlace del ataque, que según afirman, comenzó con una discusión a gritos en la casa y acabó como Karilenia muerta en un banco de la calle tras intentar infructuosamente escapar de su asesino. El hombre fue detenido y permanece en prisión desde el 3 de febrero de 2025.

Antecedentes

No era la primera vez que una pareja de Francisco F. fallecía de forma trágica. En octubre de 2022, la que entonces era su novia, María del Carmen P., falleció en un incendio en la casa que ambos compartían en Sama. El propio Francisco resultó herido grave y estuvo ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. En la vivienda había una tercera persona, hija de la mujer. Se trataba de una joven con discapacidad intelectual, que entonces tenía 25 años y que salió ilesa.

La investigación determinó que el suceso se produjo de forma accidental. Los hechos tuvieron lugar en una calle muy céntrica de Sama, situada a escasos metros del cine Felgueroso y de la calle Dorado, principal eje comercial del distrito langreano. La vivienda afectada, en un primer piso, era la única ocupada en el edificio de dos alturas y ático donde se produjo el fuego. El incendio se originó en un dormitorio y quemó un colchón que genera un humo muy tóxico. Esta estancia quemó por completo. El pasillo también resultó afectado por el humo.