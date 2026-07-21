Alfonzo Zapico, de Blimea a Mauritania pasando por Murcia

Alfonso Zapico, de Blimea (San Martín del Rey Aurelio) de toda la vida aunque residente en Angulema(Francia), la capital internacional del cómic, es Premio Nacional del Cómic por “Dubilneses” y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. De sus rotuladores y acuarelas ha salido la magna tetralogía “La balada del Norte”, en la que narra la Revolución del 34. Ahora se embarca en un proyecto que reconoce, le saca de su zona de confort. Zapico pasará los primeros diez días de septiembre en Chingueti, una medina medieval en el desierto de Mauritania. De allí saldrá su próximo libro que la editorial Astiberri publicará el próximo año.

Alfonso Zapico visto por Alfonso Zapico, dibujando en Mauritania / Alfonso Zapico

El dibujante viaja acompañando a los médicos de la ONG murciana “Cirugía solidaria”. “Son un grupo de médicos que viajan a lugares como Argelia, Senegal, Mali y ahora a Mauritania, montan un hospital de campaña y pasan una semana intensiva operando a pacientes de la zona”, explica Zapico. Llegaron a él a través de Vicente Funes que además de colaborador de la organización solidaria es el responsable de la biblioteca provincial de Murcia, donde tiene una importante comicteca en la que no faltan los libros de Zapico.

Los médicos de "Cirugía solidaria" el año pasado en Mauritania / LNE

Un proyecto novedoso

“Voy a pasar con ellos diez días allí y hacer un cuaderno de viaje”, explica el blimeín, que nunca ha hecho un trabajo similar. En “Dublineses” sí que había parte de cuaderno de viaje “pero no tenía el componente solidario y divulgativo de este trabajo”. En la cabeza de Zapico el libro ya tiene forma, “serán como postales pero en vez de fotos serán acuarelas que contarán lo que hacen allí los médicos”. Ya sabe que habrá operaciones de cirugía general, cuello, tiroides y hasta labio leporino. Se va haciendo una idea de lo que verá pero hasta que no se encuentre allí y vea la realidad... Además, sabe que “Mauritania y en especial esa ciudad en medio del desierto, no tiene nada que ver con lo que conocemos en Occidente”. Zapico viajará con sus blocs de dibujo, sus rotuladores y sus acuarelas para plasmar el trabajo de los miembros de la ONG, pero también encontrará otra luz, otros colores, otras texturas. “Ya lo han hecho periodistas o fotógrafos y yo me planteo el viaje como reportero gráfico pero sin cámara, con rotuladores y pinceles”, explica. “No voy de turismo, voy a contar lo que hacen estos profesionales”, recalca.

El dibujante ya ha hecho un trabajo previo de documentación y planificación y calcula que la extensión final de este peculiar cuaderno de viaje “será de unas cien páginas, quiero hacer un libro, no un folletín”.

Solidaridad y creación artística

El proyecto le ilusiona por dos cosas. “Por un lado está el carácter solidario y por otro, el viaje y el proyecto artístico en sí, supone salir de mi zona de confort, dibujar cosas nuevas, porque tenía la sensación de que llevaba tiempo dibujando lo mismo”.

La iniciativa cuenta además con el apoyo de la editorial que publica los libros de Zapico, Astiberri Ediciones, que este año ha sido galardonada con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial. Astiberri está especializada en novela gráfica y desde su sede en Bilbao es uno de los referentes internacionales en el sector. Zapico celebra este apoyo y explica que “siempre están remando a favor”.

Zapico dedicó nada menos que diez años a “La balada del Norte”, una novela gráfica que ha vendido decenas de miles de ejemplares y ha sido editada en varios países, en Francia bajo el título "Le chant des Asturies" (La canción de Asturias), editada por la prestigiosa Futuropolis.

Ahora el autor da un giro a su obra, se embarca en un viaje que nunca antes había hecho y que cumple con dos de las líneas maestras de su obra, la creación artística y la conciencia social.