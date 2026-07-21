El PP de Aller reclama un plan que garantice la conservación de la iglesia románica y el tejo de Santibáñez de la Fuente

El Partido Popular de Aller ha solicitado la puesta en marcha de un" plan permanente de conservación y mantenimiento" para el conjunto declarado Bien de Interés Cultural (BIC) de Santibáñez de la Fuente, integrado por la iglesia románica del siglo XII y el emblemático tejo que la rodea.

La formación recuerda que hace más de una década concluyeron las obras de restauración financiadas por la consejería de Cultura, con una inversión cercana a los 740.000 euros destinada a recuperar este importante enclave patrimonial. A juicio del PP, "ese esfuerzo económico debe ir acompañado de un seguimiento continuo que permita mantener el estado del conjunto y evitar futuras intervenciones de mayor coste".

Los populares advierten de que actualmente el edificio presenta problemas visibles en la cubierta, como el desplazamiento y la caída de varias tejas, lo que está favoreciendo la aparición de filtraciones y humedades en el interior del templo. Estas incidencias ya han provocado el desprendimiento de una pieza de mármol, lo que evidencia la necesidad de actuar de forma preventiva antes de que los daños aumenten. Desde el PP consideran que la protección del patrimonio histórico no puede depender únicamente de grandes restauraciones puntuales, sino que debe apoyarse en labores periódicas de mantenimiento que aseguren su correcta conservación y prolonguen los resultados de las inversiones realizadas.

En este sentido, el concejal Héctor Teijeiro ha pedido al Ayuntamiento de Aller que comunique esta situación tanto a la consejería de Cultura como a la Iglesia, propietaria del templo, con el objetivo de establecer una colaboración estable entre todas las partes implicadas. Según señala, la prioridad debe ser coordinar esfuerzos para garantizar la conservación de la iglesia, el tejo y su entorno.

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Asimismo, el Partido Popular destaca que el patrimonio histórico constituye un elemento clave de la identidad del concejo y un importante recurso cultural y turístico. Por ello, considera imprescindible mantener una estrategia de conservación continuada que garantice su preservación para las generaciones futuras. Por último, la formación propone habilitar como aparcamiento el patio del antiguo colegio de Santibáñez de la Fuente, con el fin de evitar que los vehículos estacionen junto al Bien de Interés Cultural y contribuir así a una mejor protección y puesta en valor de su entorno.