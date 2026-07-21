Talleres del Conde inicia la actividad cultural tras su inauguración

La "Fábrica cultural" Talleres del Conde, en Langreo, retoma la actividad tras la multitudinaria inauguración del pasado fin de semana, rematada con la proyección de la final del Mundial. El equipamiento acogerá este martes a partir de las 22.15 horas la proyección de la película de animación "Flow", ganadora del Oscar a la mejor película de animación. Será dentro del ciclo «Cine de Verano: Emergencia climática a través del cine». La iniciativa está promovida por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos a través de la Dirección General de Agenda 2030, que dirige Juan Ponte, y busca acercar a la ciudadanía la reflexión sobre los desafíos ambientales y climáticos utilizando el cine como herramienta divulgativa.

Recinto de Talleres del Conde, este viernes, durante su inauguración. / LNE

La llegada del ciclo a Langreo fue anunciada por Ponte, durante una visita a Talleres del Conde. En ese recorrido, el responsable autonómico destacó el modelo desarrollado por el municipio para recuperar patrimonio industrial y transformarlo en un espacio destinado a la cultura, la innovación y la participación ciudadana.

Largometraje de animación

"Flow" es una producción dirigida por el realizador letón Gints Zilbalodis que este año obtuvo el Oscar a la mejor película de animación. El largometraje, de 84 minutos de duración, narra la historia de un gato que despierta en un mundo cubierto por el agua tras una gran inundación. A bordo de una pequeña embarcación y acompañado por otros animales, emprende un viaje marcado por la cooperación, la adaptación y la supervivencia.

La película, realizada íntegramente con el programa de código abierto Blender, prescinde de diálogos y desarrolla su relato únicamente a través de las imágenes, la música y la expresividad de los personajes. La obra plantea una reflexión sobre la resiliencia y la convivencia en un entorno cambiante, convirtiéndose en una metáfora de la crisis climática.

Palomitas y bar

La proyección está abierta a todos los públicos y contará además con palomitas gratuitas para los asistentes y servicio de bar. Desde la organización destacan que el objetivo es convertir la sesión en una propuesta cultural y de ocio familiar en un espacio que acaba de incorporarse a la oferta cultural del concejo.

Talleres del Conde forma parte de un proyecto de recuperación del patrimonio industrial financiado por el Instituto para la Transición Justa y el Principado de Asturias. La rehabilitación del recinto ha permitido convertir las antiguas instalaciones en un nuevo centro dedicado a la actividad cultural y la participación ciudadana.