Langreo acogerá un encuentro sobre migraciones, relaciones internacionales y política exterior

El Grupo de Investigación Multidisciplinar en Estudios Culturales (GIMEC) ha elegido este año Langreo para celebrar su tradicional “Alcuentru RENE”. Será en dos jornadas. La primera se celebrará el próximo jueves 3 de septiembre, a partir de las 18.30 horas en la Casa de Cultura de La Felguera, un evento que en esta ocasión centrará su debate en las migraciones, las relaciones internacionales y la política exterior.

Tras la gran acogida de las ediciones celebradas en 2024 y 2025, el colectivo ha querido condensar su programación anual en esta cita y en un evento asociado complementario, impulsando un espacio de reflexión que, desde los pilares fundacionales de investigación, docencia e intervención activos desde 2012, busca dar respuesta al actual contexto de auge de los discursos de odio, mensajes descontextualizados de líderes internacionales, el crecimiento de las ultraderechas y la utilización de los conflictos bélicos como herramientas de control territorial.

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Para abordar estas cuestiones, el encuentro contará con un grupo de ponentes coordinado bajo la moderación de Pablo M. Testa, e integrado por Marián Lobo González, trabajadora social y activista en diversas entidades de defensa de los derechos de las personas migrantes; Anabel Montes Mier, reconocida por su labor como jefa de misión del barco humanitario Open Arms; y el popular actor, cómico y activista antirracista Lamine Thior. El ciclo organizado por el GIMEC se completará al día siguiente, viernes 4 de septiembre, con una cita cultural y de humor reflexivo protagonizada precisamente por Lamine Thior, quien pondrá en escena su monólogo «Más que Palabras» a partir de las 19:00 horas en el Teatro José León Delestal La Felguera, cuyas entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en la plataforma digital Entradium a un precio de 18 euros —con un coste de 20 euros en taquilla.