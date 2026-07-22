Langreo estrena las "paradonas" de autobús de Sama y Riaño

Langreo ya tiene dos enormes "paradonas" de autobús, una en Sama, junto a la estación de autobuses cercana al centro de salud, y otra en Riaño, al lado del Hospital Valle del Nalón. Son dos gigantescas marquesinas que entraron en servicio este miércoles y en las que el Principado ha invertido 672.012 euros "para ofrecer a las personas usuarias zonas de espera más cómodas y accesibles". Anteriormente, en el valle del Nalón se habían inaugurado los "intercambiadores", como los denomina la administración, en Laviana. Están pendientes las obras en El Entrego, San Martín del Rey Aurelio.

Nuevo intercambiador de autobús en Riaño, junto al hospital Valle del Nalón / LNE

Los equipamientos que ahora han entrado en servicio, explica el Principado, "se han instalado en dos puntos con una elevada afluencia de viajeros: las inmediaciones del Hospital Valle del Nalón y el centro de Sama, junto a la estación de autobuses. Su objetivo es favorecer la intermodalidad y la coordinación entre servicios".

Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio

Estos dos intercambiadores forman parte del paquete de actuaciones que el Principado ha impulsado en seis concejos (Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Laviana) para mejorar la movilidad sostenible, con una inversión global de 19,3 millones procedentes de fondos europeos Next Generation.

Nuevo intercambiador de autobús en Sama, en Langreo / D. O.

El intercambiador de Sama, ubicado en la calle Alejandro Ballesteros, a la altura de la estación de autobuses, ofrece un espacio de 90 metros cuadrados con estructura de acero y vidrio templado, equipado con mobiliario y paneles fotovoltaicos. En la primera semana de agosto se ejecutará la acometida eléctrica para el funcionamiento de la pantalla informativa, que por el momento permanece apagada y que es una de las mejoras que esperan los usuarios del valle del Nalón, que así sabrán el tiempo de espera que les resta hasta la llegada del bus.

Por su parte, el intercambiador de Riaño cuenta con un área de espera de 72 metros cuadrados, con estructura de acero y vidrio y mobiliario. El nuevo equipamiento se ubica en el vial del polígono, próximo a la entrada del hospital, y da servicio a ambos espacios, que registran una intensa actividad, especialmente en días laborables.

El Hospital Valle del Nalón constituye un nodo estratégico de movilidad por la elevada afluencia de personas usuarias. El Gobierno de Asturias "persigue reforzar el transporte público como alternativa accesible, segura y de calidad en detrimento del coche particular y asegurar, de este modo, un servicio que facilite los desplazamientos a este tipo de recintos".