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Mieres quiere ser pionero e implantar el Ciclo Superior de Técnico de Emergencias

El Ayuntamiento reclama al Principado que ponga en marcha la formación en 2027

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, a la derecha, en la III Feria de FP del Caudal

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, a la derecha, en la III Feria de FP del Caudal / Ángel González

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David Orihuela

David Orihuela

Mieres del Camino

Mieres lleva dos cursos escolares ampliando su oferta educativa en Formación Profesional (FP). De hecho, a partir de septiembre se implantará un grado básico de Electricidad y Electrónica en el IES Sánchez Lastra. “Es una buena noticia porque la FP es estratégica para el futuro del municipio. En el Gobierno de Mieres lo tenemos muy claro y por eso llevamos tiempo defendiendo la llegada de nuevos ciclos formativos. El gran objetivo a corto plazo que el Ciclo Superior de Emergencias sea una realidad en 2027 y para conseguirlo estamos trabajando con la consejería de Educación” señaló el Alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez.

Participantes en la feria de la FP del año pasado en Mieres.

Participantes en la feria de la FP del año pasado en Mieres. / A. Velasco

De esta forma, “Mieres se convertiría en el primer municipio en ofrecer el Ciclo de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil en todo el norte de España. No podemos olvidar que cuenta con importantes salidas laborales. Poder contar con esta titulación en Mieres sería, por tanto, un paso importante para seguir impulsando el conocimiento y la formación en un ámbito, además, tan vital como el de la gestión de emergencias donde, además, la formación permanente es una prioridad” señaló el Alcalde.

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Marco académico y científico

“Mieres ofrece un marco académico y científico de primer nivel para el desarrollo de este nuevo itinerario educativo”, afirmó el Alcalde. El hecho de que el concejo cuente con titulaciones universitarias vinculadas la ingeniería forestal y ambiental o sea sede del INDUROT, así como la experiencia acumulada en la zona en relación con la formación técnica y profesional vinculada al medio natural, la seguridad laboral y la gestión de riesgos constituyen una base sólida sobre la que asentar este nuevo ciclo” resumió Álvarez, que también recordó que Mieres cuenta con el apoyo de la Junta General del Principado, que manifestó su respaldo a esta reivindicación.

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Mieres también apuesta por nuevos del ámbito de la Inteligencia Artificial, Nuevas Tecnologías y Comunicación.

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