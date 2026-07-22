Mieres saca a concurso la plaza de profesor de violín tras la denuncia del docente que la ocupaba de forma interina y otra de gestor cultural

Mieres zanja por la vía oficial la polémica judicial con el profesor de violín y viola de la Escuela Municipal de música, con quien mantiene un enfrentamiento desde hace años. La justicia ha dado la razón al docente, que ocupaba la plaza de forma interina, en varias ocasiones. El Ayuntamiento le había cesado en el cargo argumentando que la interinidad no se podía prolongar más de tres años, el profesor lo llevó al juzgado argumentando que la plaza seguía vacante. El juzgado de lo social de Mieres dio la razón al músico y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) confirmó esa sentencia a finales del año pasado obligando al Consistorio a readmitir al docente y a abonarle una indemnización de 10.500 euros por daños morales.

Convocatoria

Ahora, el Ayuntamiento ha sacado a concurso la plaza de profesor de violín y viola. La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el 6 de julio y en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 14 de julio, con lo que el plazo para presentar la candidatura a ocupar el puesto finaliza el próximo 11 de agosto.

El enfrentamiento entre el profesor y el Ayuntamiento viene de lejos pero se sustanció el pasado mes de octubre cuando el juzgado de lo social de Mieres dictó que el despido decretado por el Ayuntamiento era nulo. El consistorio asegura que no era un despido sino un fin de contrato. La sentencia, posteriormente ratificada por el TSJA, consideraba probado que la extinción del contrato del docente —que prestaba servicios desde 2016 como interino por vacante— carecía de causa legal, dado que la plaza que ocupaba seguía vacante y fue posteriormente cubierta de nuevo mediante otra contratación temporal. El juez subraya que el Ayuntamiento comunicó la finalización del contrato “sin aludir a ninguna causa con significación extintiva válida”, lo que constituye un despido contrario a derecho.

Según se recoge en la resolución judicial, el Ayuntamiento de Mieres convocó un proceso selectivo en 2022 para estabilizar la plaza, al que concurrió el demandante. El procedimiento concluyó sin adjudicar la plaza, al ser declarada desierta tras la exclusión de la única candidata que había superado la oposición. A pesar de ello, el Ayuntamiento dio por finalizado el contrato del profesor el 23 de diciembre de 2024, argumentando la “finalización del contrato”.

El magistrado explicó en su resolución que “nunca existió causa para poner término a la relación de interinidad”, señalando que el contrato debía mantenerse mientras la plaza siguiera vacante. Además, destaca que la persona contratada después para sustituir al demandante había sido excluida del proceso selectivo por no reunir los requisitos de titulación exigidos.

Represalia por el ejercicio de sus derechos

La sentencia aprecia que el despido fue una represalia por el ejercicio de sus derechos, ya que el trabajador había presentado reclamaciones internas y denuncias ante la Inspección de Trabajo por irregularidades en los procesos de selección, así como por un expediente disciplinario abierto contra él. Por ello, el juez entendió que se había vulnerado su garantía de indemnidad, protegida constitucionalmente como parte del derecho a la tutela judicial efectiva.

“Se ponen de relieve vehementes indicios de que el despido fue una decisión reactiva al ejercicio de sus derechos”, recogía el fallo, que calificaba la actuación del Ayuntamiento como una violación de derechos fundamentales.

El Consistorio presentó un recurso ante el TSJA que a finales del año pasado daba también la razón al músico. Ahora, para zanjar la cuestión, el Ayuntamiento saca a concurso la plaza.

Plaza de gestor cultural

Además de esa plaza de profesor de violín y viola, el Ayuntamiento a convocado otra de técnico en gestión cultural, una de las áreas más destacadas de la actividad municipal que ha convertido a Mieres en uno de los centros culturales de referencia en Asturias.

Desde el Ayuntamiento se destaca que “en los últimos años hemos convocado 61 plazas de empleo público, el máximo que nos permite la ley. Además, se han estabilización de 158 puestos de trabajo, el 71 por ciento de la plantilla total de personal laboral que hay en el Ayuntamiento”.

“Y mientras se moviliza empleo público, el Gobierno ha movilizando una inversión millonaria para adquirir nuevos vehículos, maquinaria y tecnología para poder afrontar un programa de modernización de los servicios municipales”, concluyen.