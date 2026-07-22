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Murias recupera este domingo sus oficios, costumbres y tradiciones con una nueva edición de su mercado popular

Aller ofrece arte y cine al aire libre durante todo el verano

Animación infantil entre los puestos del mercado tradicional de Murias, en Aller.

Animación infantil entre los puestos del mercado tradicional de Murias, en Aller. / LNE

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Félix Vallina

Félix Vallina

Cabañaquinta

La localidad allerana de Murias acogerá este domingo una nueva edición del Mercado Tradicional, una cita organizada por el Ayuntamiento de Aller para poner en valor las costumbres, los oficios y el patrimonio cultural del concejo. Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer los puestos instalados en la localidad y disfrutar de un amplio programa de actividades pensado para todos los públicos.

A lo largo de la jornada habrá recreaciones de trabajos tradicionales bajo el título de "Los oficios tradicionales", actuaciones de la bandina "Los Collainos", animación a cargo del grupo "Higiénico Papel", juegos populares organizados por "Vuelta y Media" y música en directo. Además, el Ayuntamiento habilitará un servicio gratuito de autobuses entre Moreda y Murias, con salidas y regresos entre las 11.30 y las 22.00 horas, para facilitar los desplazamientos de los asistentes y favorecer la participación en la jornada.

Arte en la calle

Al tradicional mercado se suma una oferta cultural que se prolonga en Aller durante todo el verano con arte y con cine. El programa “Artes en la Calle”, llevará espectáculos gratuitos a distintas localidades del concejo durante los meses de julio y agosto. La programación arrancó el 17 de julio en Cabañaquinta con la compañía Circo Bajo el Tejado y continuará el 24 de julio en Moreda con la obra “Manolito se va al espacio” de ACAR Teatro. El 31 de julio será el turno de Caborana, que acogerá el espectáculo “TriyPunk” de la compañía Tubo y Tapa, mientras que el ciclo se cerrará el 7 de agosto en Felechosa con “El legado de Margarite”, de Faziendo Ruiu. Todas las actuaciones comenzarán a las 20.00 horas y, en caso de lluvia, se habilitarán espacios alternativos para garantizar su celebración.

Cine al aire libre

Aller continuará durante el mes de agosto con un nuevo ciclo de cine al aire libre. La primera sesión tendrá lugar el 14 de agosto, a las 21.30 horas, en el Campo de la Iglesia de Moreda, donde se proyectará "Paddington en Perú". Como en el resto de las citas del ciclo, el público asistente recibirá gratuitamente bolsas de palomitas.

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La programación continuará el 21 de agosto en la cancha polideportiva de Felechosa con la proyección de "Amigos imaginarios", también a las 21.30 horas. El ciclo concluirá el 28 de agosto en el parque de Cabañaquinta con "Una película de Minecraft", igualmente a las 21.30 horas. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento vuelve a apostar por llevar el cine familiar a distintos núcleos del concejo y ofrecer una alternativa de ocio gratuita para disfrutar de las noches de verano.

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