Quejas de los usuarios por la falta de accesibilidad de la estación de tren de Mieres, pendiente de reforma desde hace dos años

La estación de tren de Mieres está pendiente de una obra de reforma integral que el Administrador Único de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) cifró en dos millones de euros cuando a principios de 2024 el consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, y el alcalde, Manuel Ángel Álvarez, mantuvieron una reunión en la que se abordó la previsión del Ministerio de Transportes de invertir en la mejora de la estación. Ese proyecto no ha llegado y las quejas de los usuarios aumentan, la última, por la avería del ascensor que permite acceder a la vía 2 por la que discurren los trenes en sentido norte a Oviedo.

Usuarios esperando por el tren en la estación de Mieres-Puente. / A. Velasco

Problemas de accesibilidad

El pasado martes un hombre que se mueve en silla de ruedas llegó a la estación de Mieres puente con intención de tomar el tren hacia Oviedo. El montacargas que debía utilizar para acceder al andén, ya que no puede cruzar por el paso subterráneo con escaleras, “está averiado desde hace meses”, explican los usuarios que presenciaron la situación. El hombre utilizó el intercomunicador que hay en las estaciones para explicar su situación. Tras nos momentos de conversación en la que los interlocutores no parecían entenderse finalmente llegó una solución. El operador pidió al usuario que esperase al próximo tren. Ese convoy cambió de vía y se paró en Mieres Puente en la vía 1, por la que circulan habitualmente los trenes en sentido sur. Así se evitaba que tuviese que salvar las escaleras, algo imposible en una silla de ruedas a no ser que el resto de los usuarios lo hubiesen llevado en volandas, y que pudiese subirse al vagón desde el andén sin cruzar las vías. “Le dijeron que la próxima vez que quiera coger el tren avise con tiempo en la estación para que hagan esa maniobra”, explica uno de los usuarios que ve “surrealista que Renfe tenga que cambiar un tren de vía en vez de arreglar de una vez el montacargas que lleva meses averiado”.

Los viajeros acudieron al servicio de atención al cliente en la estación de Oviedo para mostrar su malestar por la situación y exigir una solución. “La respuesta fue que pusiésemos una denuncia”, explican.

Las quejas municipales

El Ayuntamiento de Mieres ha reclamado insistentemente la reforma de la estación de tren, más aún desde la llegada del AVE. En los dos últimos años, el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU) se ha dirigido en numerosas ocasiones a los diferentes responsables del ADIF para interesarse por esta inversión: “El tiempo pasa y la preocupación aumenta”, denunciaba recientemente el equipo de Gobierno para recordar que “somos el sexto municipio de Asturias, tenemos parada AVE y no podemos seguir con una estación de tercera”. En este sentido, se destaca el hecho de que Mieres “es la opción más cómoda, ágil y barata para que 200.000 asturianos y asturianas puedan viajar en AVE a Madrid. Sin embargo, el proyecto de reforma de la estación sigue sin avanzar”

“Hace dos años el ADIF afirmaba que ya trabajaba en un proyecto de reforma integral de las instalaciones y aparcamiento para ofrecer una estación moderna, cómoda y accesible”, insistía el Gobierno local lamentando la demora en esta importante actuación para Mieres, la comarca del Caudal y toda Asturias.