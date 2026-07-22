Vox denuncia irregularidades en el pabellón de Langreo en la Feria de Muestras
La formación denuncia la contratación con un familiar del concejal de Urbanismo
El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Langreo, con dos concejales, ha exigido al equipo de gobierno (IU) la "máxima transparencia" en la adjudicación del contrato para promocionar el concejo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón, "después de comprobar que la empresa adjudicataria tiene como único socio y administrador a una persona vinculada familiarmente con el teninte de alcalde, concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno municipal, José Antonio Cases".
La concejal de VOX, Ainara García, explica que la formación ha solicitado el expediente completo tras revisar la documentación publicada y constatar que "la empresa adjudicataria no había presentado la oferta económica más baja, si bien obtuvo la mayor puntuación total al alcanzar la máxima valoración en el resto de criterios automáticos previstos en el pliego".
"Que una empresa vinculada familiarmente con uno de los principales miembros del Gobierno municipal resulte adjudicataria de un contrato público exige la máxima transparencia. Precisamente para despejar cualquier duda, el Ayuntamiento debería facilitar toda la documentación sin dilaciones", afirma la edil.
Vox también considera llamativo que transcurrieran 16 días entre el cierre del plazo de presentación de ofertas y la adjudicación, pese a que la contratación se inició con escaso margen antes de la celebración de la Feria de Muestras.
García lamenta que, pese a haber solicitado el expediente, la oposición siga sin disponer de toda la documentación necesaria para analizar el procedimiento. "Si todo se ha tramitado correctamente, no existe ningún motivo para retrasar el acceso al expediente. Nuestra obligación es fiscalizar la gestión del dinero público y para ello necesitamos conocer toda la información", señala.
La concejal insiste en que Vox "no cuestiona el trabajo de la mesa de contratación, pero sí reclama que el procedimiento pueda ser examinado con total transparencia".
Vox anuncia que analizará toda la documentación cuando le sea facilitada y, en función de su contenido, "exigirá las explicaciones y responsabilidades políticas que, en su caso, pudieran corresponder".
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