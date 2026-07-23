Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: "Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck"

¿Te imaginas poder comer una buena pizza italiana en una terraza natural con vistas a la montaña? En Asturias es posible desde hace unas semanas. Un matrimonio ha abierto (lo hizo el pasado mes de junio) una pequeña pizzería a los pies del Monsacro, en el diminuto pueblo de Otura, a media hora de Oviedo. Se trata de una aldea de tan solo cuatro viviendas, perteneciente al municipio de La Foz, en Morcín, en las cuencas mineras.

"Hace unos años llegamos a Asturias y nos enamoramos de este rincón. Tanto, que decidimos quedarnos. Y como la vida saber mejor cuando se comparte, encendimos el horno y abrimos Picaretu", explican sus dueños. "Picaretu" es el nombre de una pizzería que está dentro de un "food truck".

En unos pocos metros cuadrados conviven un horno con piedra refractaria para hornear pizzas al momento, un grifo de cerveza asturiana y una cafetera para completar la experiencia. A su alrededor, una terraza hecha sobre gravilla, con mesas y sombrillas asomadas a la naturaleza. Todo parece sacado de un cuento.

"Más de una persona se ha quedado sorprendida al descubrir que en Otura, un pequeño pueblo, se puede tomar algo y disfrutar de una pizza italiana de verdad. Pues sí… somos nosotros. Un poco locos, quizá. Hace un tiempo elegimos este rincón de Asturias como nuestro hogar. Hoy también es el lugar donde hacemos crecer nuestro sueño", señalan sus promotores.

"Creemos en el entorno rural, en los pequeños pueblos y en todo el potencial que tienen. Queremos aportar nuestro granito de arena y demostrar que también aquí pueden nacer proyectos bonitos, con calidad y mucha pasión. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Sin vosotros, nada de esto tendría sentido", añaden en sus redes sociales.

Horario y cartas

El horario de verano es de lunes a viernes de 14.00 a 22.00 horas, con pizzas que se sirven a partir de las 16.00. Los fines de semana, el horario es más amplio: de 12.00 a 22.00, con pizzas disponisbles desde las 14.00.

"Picaretu" ofrece una decena de pizzas diferentes. Una de ellas cambia cada mes. Ofrecen desde la clásica margarita hasta la Monsacro con tomate, mozarella, chorizo asturiano, queso Afuega'l Pitu, cebolla y pimientos. Los precios van desde los 9 a los 12,50 euros. También hay otros platos para picotear. "Nuestra masa la hacemos nosotros, desde cero, y la dejamos fermentar lentamente durante muchas horas", señalan.