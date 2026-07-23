Dolor en El Entrego por la muerte de Jesús Montes Sanzo, presidente del Coro San Andrés desde 2009

Luto en El Entrego, y en todo el valle del Nalón, por el fallecimiento a los 74 años de Jesús Montes Sanzo, presidente del Coro San Andrés "Sergio Domingo" desde el año 2009. Una persona cuyo recuerdo va incluso mucho más allá de su "incansable trabajo" con la formación musical. Sanzo, como era conocido, era una persona "muy querida por muchas generaciones" de vecinos de El Entrego. Con formación como Químico, trabajó en Hunosa, pero también impartió durante muchos años clases particulares en su localidad.

Jesús Montes Sanzo estaba casado, tenía dos hijas y un nieto, de poco más de un año, "apenas le dio tiempo a disfrutarlo", señala Marcia Barreñada, exalcalde de Laviana y amigo muy cercano a Sanzo, al que conoció trabajando en el pozo Entrego, "allí dejó un montón de amigos". Estudió Química, pero trabajó como minero, empezando por abajo, como ayudante, si bien al final de su etapa laboral su labor en la empresa Hunosa era la de realizar análisis del carbón extraído y de las distintas vetas.

Popularidad

"Sanzo era internacional", recalca Barreñada, que resalta su labor como profesor particular, "lo saludaban, lo paraban por la calle y hablaban con él generaciones enteras de entreguinos, era una persona muy popular". Y eso que él hacía gala de ser "de La Oscura", del otro lado del puente, "decía", con humor, que era "el epicentro de El Entrego", rememora Barreñada. A título personal, no duda en calificar a Sanzo como "todo un caballero. No creo que haya nadie en el valle del Nalón que pueda decir algo malo de él".

Era, recalca, "un gran amigo, que además, sabía mantener bien estas amistades. Estaba con los del pozo Entrego, luego trabajó en María Luisa, con la gente del Coro y de la música, incluso con los que estudiaron con él Química, hace más de 50 años". Con "todos" mantenía relación, subraya Barreñada, "yo soy un ejemplo. Desde que nos conocimos nos hicimos muy amigos, comíamos dos o tres veces al mes". Era una persona, además, dada a la organización, "a impulsar cosas. Tenía la agenda siempre llena".

Desde el año 2000

Jesús Montes Sanzo inició su vinculación con el Coro San Andrés "Sergio Domingo" en el año 2000, cuando amigos vinculados a la formación musical lo convencieron para que formase parte de la junta directiva. En 2009 acabó haciéndose presidente de la polifónica entreguina, cargo que ostentó hasta ahora, durante 17 años. En una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA en 2024, con motivo de los 50 años de la coral, enumeraba los "buenos recuerdos" que su actividad con el Coro le traía, "los conciertos en casa, en El Entrego, pero también fuera, con viajes por Francia o Portugal".

Le preocupaba que la música polifónica tuviese poco relevo generacional, "nos gustaría enganchar a la gente joven, pero es complicado", reconocía. "Siempre lo dio todo por el Coro, trabajó a tope, siempre con todo bajo control, todos los días. Era una suerte contar con él", reconocen sus amigos del San Andrés "Sergio Domingo".

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