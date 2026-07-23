Hunosa recibe 1,37 millones de euros de ayudas para sus redes de calor en Mieres y Langreo

Las redes de calor que Hunosa impulsa en las Cuencas mineras, tanto en el Caudal como en el Nalón, han recibido un espaldarazo del Gobierno Central al beneficiarse de las ayudas estatales en transición energética. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha concedido 1,37 millones de euros a la compañía para ampliar sus redes de calor renovable de Mieres y Langreo dentro de la segunda convocatoria del programa RENORED, financiado con fondos europeos Next Generation.

Instalaciones de la red de geotermia del pozo Fondón, en Langreo. | Fernando Rodríguez / Miguel Á. Gutiérrez

La convocatoria estatal ha repartido más de 102 millones de euros entre proyectos de toda España destinados a impulsar redes urbanas de calor y frío alimentadas por energías renovables. Entre las iniciativas seleccionadas figuran dos de los proyectos más destacados que Hunosa desarrolla en las Cuencas aprovechando infraestructuras ligadas a la actividad minera.

Mieres

La mayor parte de las ayudas llegará a Mieres. El proyecto "District Heating Batán", en el antiguo lavadero, recibirá 833.808 euros para su central de generación térmica mediante biomasa y otros 376.862 euros para la ampliación de la red de distribución. En conjunto, ambas actuaciones movilizarán una inversión superior a los cinco millones de euros, concretamente 5,05 millones, de los que algo más de 1,21 millones serán financiados a través de esta convocatoria.

La red de Batán se ha convertido en uno de los principales exponentes de la apuesta de Hunosa por las energías renovables. El sistema suministra calefacción y agua caliente a edificios conectados mediante una infraestructura centralizada que sustituye instalaciones individuales basadas en combustibles fósiles. Se trata, según el Ayuntamiento de Mieres, de "una de las redes de geotermia más importantes de Europa", que alimentará a buena parte del casco urbano de la capital del Caudal.

Langreo

En Langreo, la ampliación de la red geotérmica vinculada al Pozo Fondón, que alcanza ya su cuarta fase, contará con una ayuda de 160.284 euros. El proyecto supone una inversión de cerca de 669.000 euros y permitirá extender una instalación que aprovecha el calor de las aguas de mina acumuladas en las antiguas explotaciones para generar energía térmica renovable.

La actuación langreana constituye uno de los ejemplos más avanzados de reutilización de infraestructuras mineras con fines energéticos. La temperatura constante de las aguas subterráneas permite alimentar sistemas de calefacción y climatización con un consumo energético muy inferior al de los métodos convencionales.

5.72 millones

En total, los proyectos de Batán y Fondón movilizarán inversiones por valor de 5,72 millones de euros y recibirán ayudas públicas que superan los 1,37 millones. La resolución supone un nuevo respaldo a la estrategia de diversificación de Hunosa, que ha convertido la biomasa y la geotermia de mina en dos de los pilares de su actividad ligada a la transición energética.

La concesión de estos fondos refuerza además el papel de Mieres y Langreo como laboratorios de la reconversión energética de las Cuencas, donde antiguas instalaciones vinculadas al carbón encuentran una nueva utilidad asociada a la producción de energía limpia y a la descarbonización de la economía.