Langreo inicia las negociaciones con los vecinos de El Puente más proclives a las expropiaciones

El Ayuntamiento de Langreo hará todo lo posible para sacar adelante el polémico proyecto de construcción de pisos de alquiler asequible en el barrio de El Puente, una iniciativa impulsada por el Principado en terrenos cercanos al espacio que ha quedado liberado tras el soterramiento de las vías de la línea férrea Gijón-Laviana. Por el momento se ha rebajado las pretensiones y se ha pasado de 110 a 80 viviendas, ahora queda modificar el proyecto en una cuestión sustancial. La intención del Consistorio es trasladar la construcción de los edificios de vivienda pública hacia la zona más cercana a La Felguera dado el rechazo al proyecto de los vecinos de la calle José Álvarez Valdés, más cercana a Sama, a quienes se había planteado la expropiación de sus viviendas.

Vecinos de la calle José Álvarez Valdés concentrados ante el Ayuntamiento de Langreo / Juan Plaza

Primeras reuniones

Tras una primera ronda de reuniones con grupos políticos, vecinos afectados, propietarios de la zona y distintos colectivos, se abre ahora una segunda fase de consultas. En esos primeros encuentros se constató que había vecinos más proclives a aceptar que se les expropiasen sus casas y negocios. Ahora se busca concretar esa sensación, ponerla negro sobre blanco y poder poner en marcha el proyecto.

"No todo El Puente presenta la misma situación ni la misma disposición ante la transformación urbana planteada inicialmente", explica el Ayuntamiento, que subraya que tras las primeras reuniones se concluyó que la solución era desplazar la actuación hacia La Felguera. A partir de ahora el Ayuntamiento "centrará primero los contactos en los propietarios de las áreas más próximas a La Felguera, donde se aprecia una mayor disposición inicial al acuerdo. En concreto, se explorará una vía de desbloqueo vinculada a las unidades de actuación 48, 47 y, si resulta posible, también 46", es decir, las parcelas de la calle de El Puente más cercanas al acceso a Valnalón o la carretera de Pajomal.

"Esa opción permitiría preservar buena parte de la inversión prevista, mantener el objetivo de generar vivienda pública y estudiar soluciones de realojo para vecinos afectados. También facilitaría iniciar la transformación en la zona con menor rechazo vecinal y con mejores posibilidades iniciales de consenso", inciden fuentes municipales. Ahora se buscará analizarlo con los propietarios implicados "para ratificar que se reafirman en las posturas mostradas en las primeras rondas de contactos.". También habrá que hacerlo con técnicos municipales y autonómicos. "La propuesta no está cerrada. Se estudia su encaje jurídico, urbanístico, económico y administrativo, la fórmula de adquisición del suelo y el respaldo político necesario para adaptar el convenio a la nueva realidad surgida del proceso de diálogo", aclaran desde el Ayuntamiento.

Modificación del PGOU

Respecto a la idea inicial, la transformación de la calle José Álvarez Valdés, "donde se ha expresado una mayor oposición vecinal al desarrollo previsto", la situación es distinta. En esos ámbitos, el Ayuntamiento ve necesaria "una vía más pausada, con otros tiempos y con instrumentos urbanísticos específicos, más ajustados a las posiciones trasladadas por los vecinos". Así, esta zona podría exigir una reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que implica una tramitación administrativa más larga y compleja. El Gobierno local considera necesario "explicar con claridad esa diferencia de ritmos: una parte del ámbito podría permitir una actuación más inmediata y encaje técnico; otra requerirá más tiempo, nuevos trámites y una solución urbanística distinta".

Además de hablar con los vecinos, el Ayuntamiento mantiene también conversaciones con los grupos políticos con representación municipal. "La intención no es solo informarles del avance del proceso, sino pedirles que aporten sus alternativas y valorar qué elementos pueden incorporarse", dicen.

También están en contacto con el Principado "con el objetivo de adaptar el convenio a la demanda vecinal y comprobar qué cambios pueden tener encaje dentro de la inversión prevista", y con las asociaciones vecinales y con la Plataforma Pro Soterramiento, "que han trasladado sus propuestas durante las primeras reuniones celebradas y forman parte del proceso abierto para buscar una solución".

Octubre

Ayuntamiento y Principado presentaron en octubre del año pasado el proyecto para la construcción de tres bloques con 110 viviendas de alquiler barato. El rechazo vecinal, con un encierro de dos meses en el salón de plenos, llevó al Consistorio a suspender el convenio con la consejería de Ordenación del Territorio, pero "no fue una renuncia a la transformación urbana de El Puente, sino la condición necesaria para abrir una etapa de diálogo, revisar el planteamiento inicial y adaptar la actuación a la realidad expresada por los vecinos", insisten desde el Ayuntamiento.

Ese proceso de diálogo tuvo una primera ronda de contactos que "permitió escuchar posiciones distintas, recoger propuestas y comprobar que existen caminos posibles si se trabaja por ámbitos y con voluntad de acuerdo". “El objetivo no es sacar adelante una actuación contra nadie. El objetivo es construir una salida compartida para El Puente: una solución capaz de recoger las distintas sensibilidades de los propietarios, las aportaciones de los grupos políticos, las propuestas de las asociaciones vecinales y la visión de ciudad que exige culminar la transformación vinculada al soterramiento”, señalan fuentes municipales.

El Ayuntamiento defiende que “esa salida será más fuerte si nace del mayor consenso posible”. Una solución que, según fuentes municipales, permita mejorar El Puente, avanzar en la transformación urbana del centro de Langreo, generar vivienda asequible, aprovechar la mayor inversión prevista en décadas en la ciudad y hacerlo con respeto a los vecinos afectados.

El objetivo municipal es "evitar que la ciudad pierda una inversión de más de 20 millones de euros vinculada a la culminación del soterramiento de las vías de FEVE. El objetivo es explorar una salida negociada que permita avanzar en la transformación del centro urbano, construir más de 80 viviendas de promoción pública y respetar las distintas sensibilidades vecinales".